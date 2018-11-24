В Ростове задержали мужчину, причастного к убийству трех девушек

В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в убийстве местной жительницы

Как сообщали Юга.ру, 16 октября 24-летняя девушка ушла из дома на улице Платона Кляты в Ростове и пропала без вести. Спустя два дня ее тело нашли с признаками насильственной смерти в поле на окраине соседнего микрорайона «Суворовский».

Ростовский следком возбудил уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Следователи и полицейские проверили возможные версии преступления, проанализировали уголовные дела прошлых лет, сопоставили результаты разных экспертиз и в итоге нашли причастного к убийству девушки. Им оказался 37-летний житель Ростова.

Мужчину задержали, с его участием проводят следственные действия.

Кроме того, установлена причастность задержанного к убийствам двух молодых девушек, совершенным в 2000 и 2001 годах на улице Оганова в Ростове и в хуторе Ленинаван, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.