В Краснодаре стартовал сезон фонтанов

Краснодарский край

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  • Фонтан в сквере имени маршала Г.К. Жукова в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Фонтан в сквере имени маршала Г.К. Жукова в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 фонтанов и фонтанных комплексов заработали утром 26 апреля в Краснодаре

В Краснодаре 26 апреля утром запустили 14 фонтанов и фонтанных комплексов. Они будут работать ежедневно с 10:00. На Главной городской площади собрались первые зрители.

Перед началом сезона специалисты проверили все фонтаны, там, где было необходимо, заменили оборудование и провели ремонт.

«Это не только любимые места отдыха краснодарцев, но и украшение города. В последнее время нас часто о них спрашивают. И это ещё один признак приближения лета!», — отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он напомнил, что купаться в фонтанах опасно для здоровья — воду обрабатывают реагентами и используют в технических целях. Пить её также запрещено.

Как ранее писали Юга.ру, в парке «Краснодар» запустили фонтан «Инфинити».

Краснодар фонтаны

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