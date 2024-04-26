В Краснодаре стартовал сезон фонтанов

В Краснодаре 26 апреля утром запустили 14 фонтанов и фонтанных комплексов. Они будут работать ежедневно с 10:00. На Главной городской площади собрались первые зрители.



Перед началом сезона специалисты проверили все фонтаны, там, где было необходимо, заменили оборудование и провели ремонт.

«Это не только любимые места отдыха краснодарцев, но и украшение города. В последнее время нас часто о них спрашивают. И это ещё один признак приближения лета!», — отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.