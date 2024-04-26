В Краснодаре стартовал сезон фонтанов
14 фонтанов и фонтанных комплексов заработали утром 26 апреля в Краснодаре
В Краснодаре 26 апреля утром запустили 14 фонтанов и фонтанных комплексов. Они будут работать ежедневно с 10:00. На Главной городской площади собрались первые зрители.
Перед началом сезона специалисты проверили все фонтаны, там, где было необходимо, заменили оборудование и провели ремонт.
«Это не только любимые места отдыха краснодарцев, но и украшение города. В последнее время нас часто о них спрашивают. И это ещё один признак приближения лета!», — отметил мэр Краснодара Евгений Наумов.
Он напомнил, что купаться в фонтанах опасно для здоровья — воду обрабатывают реагентами и используют в технических целях. Пить её также запрещено.
Как ранее писали Юга.ру, в парке «Краснодар» запустили фонтан «Инфинити».