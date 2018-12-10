Хабиб, наводнение и трое в кокошниках: что искали краснодарцы в «Яндексе» в 2018 году

Аналитики «Яндекса» подготовили список тем, людей, вещей и событий, которыми больше всего интересовались жители Краснодара в 2018 году

Темы года — это люди, вещи и события, которые в уходящем году подняли наибольшую волну интереса в поиске «Яндекса», то есть запросы, которые пользователи искали чаще всего.

Краснодарский рейтинг событий возглавило дело об убийстве многодетной матери в поселке Псебай, которое произошло в мае 2018 года. Следом идут наводнение на Кубани и открытие Крымского моста. В топ-10 попали взрыв на химзаводе в Белореченске, крупный град в Краснодарском крае, выпуск передачи «Орёл и решка» про Краснодар, а также празднование годовщины освобождения Кубани.

Самой популярной личностью у краснодарцев оказался дагестанский боец и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Также в топ-10 вошли президентка Хорватии Колинда Грабар-Китарович, форвард питерского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба, экс-губернатор Кубани Александр Ткачев, капитан ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев, тренер сборной Станислав Черчесов, фигуристка Евгения Медведева, игрок футбольной национальной сборной Аргентины Лионель Месси.

Помимо этого, краснодарцы искали информацию о людях, которые скончались в 2018 году. В список самых популярных имен среди пользователей оказался артист Иосиф Кобзон, который умер 30 августа. Также в топ-10 запросов вошли актер и режиссер Олег Табаков, актер Николай Караченцов, английский ученый и физик-теоретик Стивен Хокинг, американский рэпер XXXTentacion.

Самыми популярными новинками в мире техники стали телефоны Huawei Honor 10, Apple iPhone XS и iPhone XR, Samsung Galaxy S9. Также в десятку вошли планшеты Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Redmi Note 5 и автомобиль новая Lada Granta.

Рейтинг популярных фильмов у краснодарцев возглавил художественный байопик о сборной России по баскетболу «Движение вверх». Следом идут фильм киновселенной Marvel: «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул-2», «Веном», «Черная пантера», «Человек-муравей и Оса». В десятку также попали российский фильм про футбол «Тренер» и мультфильм «Суперсемейка-2».

Больше всего в 2018 году краснодарцы хотели узнать о таких сериалах как «Мажор», «Полицейский с рублевки», «Домашний арест», «Ивановы-Ивановы», «Молодежка», «Кровавая барыня» и «Воскресший Эртугрул».

Первым в топе телешоу оказался «Холостяк». Следом за ним идут передачи «Замуж за Бузову» и «Пацанки». Также в десятку вошли «Песни» на ТНТ, «Битва экстрасенсов» и «Экстрасенсы. Битва сильнейших», Comedy Club, «Мужское / Женское», «ХБ» и «Голос. Дети».

Рейтинг игр возглавила Far Cry 5. В списке первых десяти популярных игр есть PlayerUnknown’s Battlegrounds, Detroit: Become Human, Red Dead Redemption 2, Fallout 76, Assassin’s Creed Odyssey и God of War.

На первом месте самых популярных музыкальных композиций оказалась песня «Плакала» в исполнении украинской группы Kazka. В топ-10 вошли такие треки как «Медуза» от MATRANG, «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова и «Цвет настроения чёрный», которую он исполнил с рэп-певцом Егором Кридом. В рейтинг также вошли Светлана Лобода с песней «SuperSTAR», Артур Пирожков и песня «Чика» и Леша Свик с «Малиновым светом».

В топ-10 вошли мафиозник, Уганда Наклз, сын маминой подруги, лох цветочный, трое в кокошниках, «как тебе такое, Илон Маск?», мотылек и лампа.