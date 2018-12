Хабиб, наводнение и трое в кокошниках: что искали краснодарцы в «Яндексе» в 2018 году

Аналитики «Яндекса» подготовили список тем, людей, вещей и событий, которыми больше всего интересовались жители Краснодара в 2018 году

Рейтинг игр возглавила Far Cry 5. В списке первых десяти популярных игр есть PlayerUnknown’s Battlegrounds, Detroit: Become Human, Red Dead Redemption 2, Fallout 76, Assassin’s Creed Odyssey и God of War.