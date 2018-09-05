Баста заявил, что его концерт не навредит «Ростов-Арене», а его отмены добиваются «заинтересованные лица»
Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, прокомментировал заявление ФК «Ростов» по поводу того, что проведение его концерта на «Ростов-Арене» значительно навредит стадиону
«У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК "Ростов" и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу», — написал Вакуленко в своем инстаграме.
По его словам, команда артиста готовилась к концерту «с полной ответственностью».
«Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение — концерт на площадке "Ростов-Арена" можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты», — подчеркнул он.
По мнению Вакуленко, заинтересованные в отмене концерта люди «явно лукавят», так как стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля, что прописано в проектной документации. Кроме того, отметил он, существует множество примеров проведения концертов на аналогичных полях. В пример артист привел стадион «Спартака» «Открытие-Арена», где регулярно проводятся масштабные концерты, в том числе Rammstein, Ланы Дель Рей, группы «Ленинград», Guns’N’Roses, Depeche Mode, стадион «Лужники», где в августе прошел концерт группы Imagine Dragons.
«Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие», — пояснил Вакуленко.
Он заявил, что хочет узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют о том, что выступление Басты может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию клуба, а также повлиять на результативность его игроков.
Я считаю необходимым прокомментировать ситуацию, которая складывается вокруг моего концерта на «Ростов-Арене». Представители футбольного клуба «Ростов» сделали официальное заявление о том, что опасаются за сохранность игрового поля «Ростов-Арены» в связи с проведением на данной площадке концерта Басты, запланированного на 29 сентября. У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК «Ростов» и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что мы готовились к концерту основательно, с полной ответственностью. Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение – концерт на площадке «Ростов-Арена» можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты. Мне очевидно, что заинтересованные в отмене концерта люди явно лукавят. Во-первых, потому что стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля. Существует официальная проектная документация (в частности раздел 5), в которой детально приведены правила эксплуатации стадиона в случае мероприятий с использованием поля. Во-вторых, существует огромное количество примеров проведения концертов на аналогичных полях. Стадион «Открытие Арена» (Спартак) регулярно проводит масштабные концерты, среди которых выступления Rammstein, Ланы Дель Рей, группы Ленинград, Guns N’Roses, Depeche Mode. На стадионе «Лужники» в августе прошел концерт группы Imagine Dragons. Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие. К сожалению, определенные силы клуба «Ростов», видимо, специально игнорируют опыт российских и международных стадионов. Сегодня мне хочется узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют, что мое выступление может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию футбольного клуба, а также повлиять на результативность его игроков. ▶️
Как сообщали Юга.ру, накануне донской клуб выразил опасения, что домашний матч с «Уфой», назначенный на 22 сентября, может стать для желто-синих последним на «Ростов-Арене». В клубе объяснили, что 29 сентября на стадионе планируется провести концерт Басты. Для этого на поле установят сцену и танцпол, что приведет к повреждению газона, который 6 октября должен принять матч «Ростов» — «Оренбург».
В пресс-службе РПЛ, комментируя ситуацию, заявили, что возможный перенос домашних встреч «Ростова» на меньший по вместимости стадион «Олимп-2» нанесет урон репутации и экономической стабильности клуба и Премьер-лиги.
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