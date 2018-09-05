Баста заявил, что его концерт не навредит «Ростов-Арене», а его отмены добиваются «заинтересованные лица»

Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, прокомментировал заявление ФК «Ростов» по поводу того, что проведение его концерта на «Ростов-Арене» значительно навредит стадиону

«У этого безумия никогда не будет конца. Определенно, есть заинтересованные лица, имеющие отношение к ФК "Ростов" и, вероятно, испытывающие лично ко мне конкретную неприязнь. Инициаторы дискуссии пытаются сформировать общественное мнение не в мою пользу», — написал Вакуленко в своем инстаграме.

По его словам, команда артиста готовилась к концерту «с полной ответственностью».

«Мы провели все необходимые встречи со специалистами, в результате которых получили объективную картину и заключение — концерт на площадке "Ростов-Арена" можно провести без ущерба для стадиона и поля, на котором играют футболисты», — подчеркнул он.

По мнению Вакуленко, заинтересованные в отмене концерта люди «явно лукавят», так как стадион предназначен для проведения массовых мероприятий с использованием поля, что прописано в проектной документации. Кроме того, отметил он, существует множество примеров проведения концертов на аналогичных полях. В пример артист привел стадион «Спартака» «Открытие-Арена», где регулярно проводятся масштабные концерты, в том числе Rammstein, Ланы Дель Рей, группы «Ленинград», Guns’N’Roses, Depeche Mode, стадион «Лужники», где в августе прошел концерт группы Imagine Dragons.

«Все сцены на этих концертах были установлены непосредственно на поле, все зрители также находились на поле. Для защиты стадиона в таких случаях используется специальное сертифицированное покрытие», — пояснил Вакуленко.

Он заявил, что хочет узнать имена тех футболистов и представителей «Ростова», которые заявляют о том, что выступление Басты может нанести ущерб, помешать деятельности и развитию клуба, а также повлиять на результативность его игроков.