Индивидуальный предприниматель Николай Онисич из Краснодарского края намерен добиться банкротства ростовской птицефабрики «Евродон» из-за долга в 4,5 млн рублей

Онисич зарегистрирован в станице Новотитаровской Динского района. Он занимается производством готовых кормов для животных.

Основание для обращения в Арбитражный суд Краснодарского края стала задолженность «Евродона» в 4,5 млн рублей. Она образовалась из-за того, что предприятие не выполнило обязательства по оплате товара, полученного по договору поставки от 16 февраля, сообщает «Интерфакс».

Источник на условиях анонимности рассказал порталу Юга.ру, что «4,5 млн рублей — это незначительная сумма для предприятия, потому что годовой оборот "Евродона" исчисляется миллиардами».

Как сообщали Юга.ру, в Октябрьском районе Ростовской области на участке № 5 птицефабрики «Евродон» ввели карантин из-за обнаружения вируса птичьего гриппа. Все поголовье птицы на нем уничтожат бескровным способом.

По итогам 2017 года «Евродон» занимал второе место в России по объемам производства индейки.

Вспышки птичьего гриппа на «Евродоне» были в декабре 2016 года (убытки составили 1 млрд рублей) и в конце 2017 года. Тогда стоимость уничтоженной птицы компания оценила в 16 млн рублей.