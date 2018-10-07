Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона

Дагестан, Вся Россия, В мире

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором и защитил свой титул

В ночь на воскресенье, 7 октября, в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 229. Российский чемпион по смешанным единоборствам в легком весе Хабиб Нурмагомедов выступал против ирландского бойца Конора Макгрегора. Бой завершился в четвертом раунде: дагестанский спортсмен провел удушающий прием, после которого Макгрегор был вынужден сдаться.

Таким образом, Хабиб Нурмагомедов одержал уже 27-ю победу в беспроигрышной серии из 27 боев (11 из которых в UFC), а Макгрегор проиграл в четвертый раз, имея на своем счету 21 победу.

Об истории противостояния этих двух бойцов читайте в нашем материале «Хабиб против Конора. История их отношений и конфликтов».

Единоборства Смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов
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