Скончалась народная артистка России Людмила Сенчина

Певица и актриса, народная артистка России Людмила Сенчина скончалась в Петербурге в возрасте 67 лет

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на продюсера и мужа Сенчиной Владимира Андреева. По его словам, смерть наступила в 8:30 утра. «Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь», — сказал Андреев.

Сенчина получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». Визитной карточкой певицы стали романс «Целую ночь соловей нам насвистывал…» из фильма «Дни Турбиных», песни «Полынь», «Добрая сказка».