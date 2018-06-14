Скончался режиссер Станислав Говорухин

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На 83-м году жизни скончался народный артист РФ, режиссер Станислав Говорухин

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, Говорухин умер в санатории «Барвиха».

«В 10:37 после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Станислав Говорухин», — цитирует Володина «Интерфакс».

Станислав Говорухин был сценаристом и режиссером. Носил звание народного артиста России. Его картины — «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века», «В поисках капитана Гранта», «Ворошиловский стрелок». В 2000 году был кандидатом в президенты РФ, сообщает РИА «Новости».

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