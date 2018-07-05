В Краснодаре выпустили съедобные спиннеры «Нога Акинфеева»

Краснодарская сеть «Патрик&Мари» специально к игре сборной России с Хорватией выпустила съедобный спиннер «Нога Акинфеева» в честь победного сейва вратаря национальной команды

«Такие спиннеры мы начали делать первыми в стране. Сами сделали формы и печем печенье по рецепту имбирной козули. В день победы сборной мы поняли, что нога Акинфеева крутится, как спиннер — и быстро сделали новый дизайн», — рассказала порталу Юга.ру директор департамента маркетинга сети «Патрик&Мари» Светлана Черникова.

Всего планируется испечь порядка сотни спиннеров, которые будут распространяться во всех кулинариях сети начиная с 6 июля. Имбирная козуля делается по рецепту традиционного архангельского пряника. По словам Черниковой, подобная выпечка хранится долго — 45 дней.

Как сообщали Юга.ру, 1 июля Россия в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в серии пенальти обыграла Испанию. Голкипер Игорь Акинфеев отразил два удара соперников в пенальти, еще 9 сейвов капитан команды сделал в основное время матча. Пока что это лучший результат турнира.

5 июля также стало известно, что в честь победного гола сделали золотую медаль 999 пробы с изображением ноги вратаря и отбитого мяча. В дальнейшем ее планируется передать главному тренеру национальной сборной Станиславу Черчесову.

Сборная России сразится с Хорватией в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».