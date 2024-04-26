Школу в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара планируют достроить в июне

Краснодарский край

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  • © Фото администрации Краснодара, krd.ru
    © Фото администрации Краснодара, krd.ru

Власти Краснодара анонсировали ход строительства соцобъекта на 1550 мест в Восточно-Кругликовском микрорайоне

Школа на улице Героя Яцкова готова на 88%. Специалисты уложили кирпичные перегородки и стены. Сейчас на стройплощадке работают около 300 человек, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 школ:

«Завершить строительство учреждения намерены в июне этого года. А пока в плане работ — отделка помещений и фасада, благоустройство школьного двора, монтаж инженерных сетей», — рассказал директор департамента строительства Иван Горобец.

Данное учебное заведение рассчитано на 1550 мест. Сейчас в Краснодаре возводят 54 социальных объекта. 

Напомним, что в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара на улице Черкасской появится еще одна школа на 1550 мест.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае на лето трудоустроят 30 тыс. подростков. Узнать, как получить работу, можно здесь.

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