Школу в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара планируют достроить в июне
Власти Краснодара анонсировали ход строительства соцобъекта на 1550 мест в Восточно-Кругликовском микрорайоне
Школа на улице Героя Яцкова готова на 88%. Специалисты уложили кирпичные перегородки и стены. Сейчас на стройплощадке работают около 300 человек, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
В Краснодаре к 1 сентября 2024 года откроют 11 школ:
«Завершить строительство учреждения намерены в июне этого года. А пока в плане работ — отделка помещений и фасада, благоустройство школьного двора, монтаж инженерных сетей», — рассказал директор департамента строительства Иван Горобец.
Данное учебное заведение рассчитано на 1550 мест. Сейчас в Краснодаре возводят 54 социальных объекта.
Напомним, что в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара на улице Черкасской появится еще одна школа на 1550 мест.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае на лето трудоустроят 30 тыс. подростков. Узнать, как получить работу, можно здесь.