Умер актер Михаил Державин

Народный артист России, актер театра и кино Михаил Державин скончался в возрасте 81 года

Об этом сообщили в пресс-службе Московского академического театра сатиры, в котором Державин проработал 50 лет.

Артист скончался после продолжительной тяжелой болезни. Дата прощания и похорон станет известна позднее.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в семье актера Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Учился в Театральном училище им. Щукина, выступал в Московском театре им. Ленинского комсомола, в 1969 году перешел в Театр сатиры.

В 1956 году дебютировал в кино в фильме Юрия Егорова «Они были первыми». Снялся в ленте Наума Бирмана «Трое в лодке, не считая собаки». В 90-е играл в кинокомедиях режиссера Анатолия Эйрамджана: «Моя морячка», «Бабник», «Жених из Майями», «Ночной визит», «Импотент», «Третий не лишний».

В 70-е играл роль пана Ведущего в телепередаче «Кабачок "13 стульев"». Позже вел с Александром Ширвиндтом передачи «Утренняя почта» и «Хочу знать».

Михаил Державин является народным артистом России и заслуженным деятелем искусств Польши, удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденов Почета и Дружбы. В 2006 году была открыта именная звезда Михаила Державина на Аллее российского кино в Москве.