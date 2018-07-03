Те самые трое болельщиков в кокошниках прилетят на игру сборной России с Хорватией в Сочи

Трое болельщиков Инна Каленская, ее муж Дмитрий Гнатюк и племянник Юрий Гнатюк, которые на матче Россия — Испания ели хот-доги, намерены посетить игру 1/4 финала в Сочи

Они рассказали, что во время просмотра игры между Россией и Испанией у них сработало коллективное бессознательное, поэтому они стали одновременно употреблять пищу.

«Мы просто болели и есть стали в едином порыве. Мы называем его коллективное питательное», — сказала Каленская.

Болельщики пояснили, что намерены в кокошниках поехать и на матч в Сочи.

«Мы вообще не планировали, не знали, что все так сложится. Но подумали, что нужно туда стремиться. Кто знает, может быть, мы там перекусим хот-дог — и наша сборная победит», — цитирует Юрия Гнатюка телеканал «360».