Те самые трое болельщиков в кокошниках прилетят на игру сборной России с Хорватией в Сочи
Трое болельщиков Инна Каленская, ее муж Дмитрий Гнатюк и племянник Юрий Гнатюк, которые на матче Россия — Испания ели хот-доги, намерены посетить игру 1/4 финала в Сочи
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Они рассказали, что во время просмотра игры между Россией и Испанией у них сработало коллективное бессознательное, поэтому они стали одновременно употреблять пищу.
«Мы просто болели и есть стали в едином порыве. Мы называем его коллективное питательное», — сказала Каленская.
Болельщики пояснили, что намерены в кокошниках поехать и на матч в Сочи.
«Мы вообще не планировали, не знали, что все так сложится. Но подумали, что нужно туда стремиться. Кто знает, может быть, мы там перекусим хот-дог — и наша сборная победит», — цитирует Юрия Гнатюка телеканал «360».
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Как сообщали Юга.ру, 1 июля Россия в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в серии пенальти обыграла Испанию. В 1/4 финала российская встретится с Хорватией. Матч состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».
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