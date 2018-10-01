Игорь Акинфеев ушел из сборной России
Капитан ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев заявил об уходе из национальной команды
На сайте Российского футбольного союза 1 октября появилось обращение Акинфеева к болельщикам. В нем 32-летний голкипер говорит, что после 15 лет выступления за сборную ему становится все труднее играть на два фронта, а на восстановление после травм уходит больше времени.
«Сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего», — сказал Акинфеев.
Он поблагодарил тренеров, партнеров по команде, персонал и болельщиков.
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Первую игру за сборную Игорь Акинфеев провел в 2004 году в возрасте 18 лет. Всего он выступил с национальной командой в 112 матчах, в которых пропустил 95 голов.
Как сообщали Юга.ру, в конце августа Акинфеева не вызвали в сборную России на матч Лиги Наций со сборной Турции и товарищескую встречу с Чехией, так как в это время голкипер проходил запланированное медицинское обследование.
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