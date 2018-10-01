Игорь Акинфеев ушел из сборной России

Капитан ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев заявил об уходе из национальной команды

На сайте Российского футбольного союза 1 октября появилось обращение Акинфеева к болельщикам. В нем 32-летний голкипер говорит, что после 15 лет выступления за сборную ему становится все труднее играть на два фронта, а на восстановление после травм уходит больше времени.

«Сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего», — сказал Акинфеев.

Он поблагодарил тренеров, партнеров по команде, персонал и болельщиков.