Президент Хорватии поблагодарила россиян за сердечный прием на ЧМ-2018

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович 15 июля записала видеообращение на русском языке для российских болельщиков

Видеоролик глава государства опубликовала на своей странице в Facebook.

«Дорогие российские болельщики! От имени хорватов спасибо России за сердечный прием. Вы — прекрасные хозяева», — сказала Колинда Грабар-Китарович.

Она призвала болеть 15 июля за Хорватию и радоваться финальной игре вместе.