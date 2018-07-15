Президент Хорватии поблагодарила россиян за сердечный прием на ЧМ-2018

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович 15 июля записала видеообращение на русском языке для российских болельщиков

Видеоролик глава государства опубликовала на своей странице в Facebook.

«Дорогие российские болельщики! От имени хорватов спасибо России за сердечный прием. Вы — прекрасные хозяева», — сказала Колинда Грабар-Китарович.

Она призвала болеть 15 июля за Хорватию и радоваться финальной игре вместе.

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Как сообщали Юга.ру, 15 июля в финале ЧМ по футболу сыграют сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место Бельгия обыграла Англию.

Болельщики Футбол ЧМ-2018

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