Президент Хорватии поблагодарила россиян за сердечный прием на ЧМ-2018
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович 15 июля записала видеообращение на русском языке для российских болельщиков
Видеоролик глава государства опубликовала на своей странице в Facebook.
«Дорогие российские болельщики! От имени хорватов спасибо России за сердечный прием. Вы — прекрасные хозяева», — сказала Колинда Грабар-Китарович.
Она призвала болеть 15 июля за Хорватию и радоваться финальной игре вместе.
Хорватские фанаты перед полуфиналом с Англией развернули в центре Москвы флаг с надписью «Спасибо, Россия», сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, 15 июля в финале ЧМ по футболу сыграют сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место Бельгия обыграла Англию.
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