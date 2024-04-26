Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком фильм «Я не киллер»
В Краснодаре в кинотеатре «Монитор на Красной Площади»17 мая состоится специальный показ фильма «Я не киллер» (18+)
Ленту снял трехкратный номинант на премию «Оскар» за написание сценариев к картинам «Перед закатом», «Перед полуночью» и «Отрочество» Ричард Линклейтер. Главные роли иполнили Глен Пауэлл, Адриа Архон и Остин Амелио.
В основу сценария легла реальная история о техасском полицейском под прикрытием. Гэри Джонсон выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Все шло по плану, когда к нему обратилась женщина, решившая избавиться от своего жестокого сожителя.
После показа ленту можно будет обсудить увиденное на экране с кинокритиком Виктором Венгерским. Билеты в продаже.
Как писали Юга.ру, в сети появился первый трейлер фильма «Граф Монте-Кристо» по одноимённому роману Александра Дюма. Сценаристами и режиссёрами фильма стали Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер. Главную роль сыграл французский актер Пьер Нинэ.