Лобода, Монеточка и Егор Крид. Что ростовчане слушали в 2018 году на «Яндекс.Музыке»

Специалисты сервиса «Яндекс.Музыка» 6 декабря представили подборку исполнителей и песен, которые стали самыми популярными у жителей Ростовской области по итогам 2018 года

Аналитики отметили, что в этом году ростовчане слушали в основном русскоязычные песни, при этом в 2017-м популярнее были иностранные треки.

Группой года стали Imagine Dragons, у которых в этом году вышел рок-альбом Origins. Однако, согласно результатам исследования «Яндекс.Музыки», рок стали слушать меньше.

Самыми популярными зарубежными певцами оказались Sia и Calvin Harris, лидерами среди русскоязычных исполнителей стали Светлана Лобода и артист лейбла Black Star Егор Крид, прорыв года — рэпер Федук. Инди-альбомом года стали «Раскраски для взрослых» Монеточки, а ее трек «Каждый раз» вошел в десятку самых популярных песен года. Топ-10 треков возглавила композиция «In My Mind» в исполнении Dynoro и Gigi D’Agostino. Dynoro, Gigi D’Agostino — «In My Mind» LOBODA — «SuperSTAR» Jah Khalib — «Медина» Sia, David Guetta — «Flames» Matrang — «Медуза» Монеточка — «Каждый раз» Clean Bandit, Demi Lovato — «Solo» Calvin Harris, Dua Lipa — «One Kiss» Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий» Елена Темникова — «Не модные»

При составлении рейтингов специалисты «Яндекс.Музыки» изучали информацию об альбомах и треках, которые вышли в 2018 году, а также об их прослушиваниях с января по ноябрь.