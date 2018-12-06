Лобода, Монеточка и Егор Крид. Что ростовчане слушали в 2018 году на «Яндекс.Музыке»
Специалисты сервиса «Яндекс.Музыка» 6 декабря представили подборку исполнителей и песен, которые стали самыми популярными у жителей Ростовской области по итогам 2018 года
Аналитики отметили, что в этом году ростовчане слушали в основном русскоязычные песни, при этом в 2017-м популярнее были иностранные треки.
Группой года стали Imagine Dragons, у которых в этом году вышел рок-альбом Origins. Однако, согласно результатам исследования «Яндекс.Музыки», рок стали слушать меньше.
Самыми популярными зарубежными певцами оказались Sia и Calvin Harris, лидерами среди русскоязычных исполнителей стали Светлана Лобода и артист лейбла Black Star Егор Крид, прорыв года — рэпер Федук.
Инди-альбомом года стали «Раскраски для взрослых» Монеточки, а ее трек «Каждый раз» вошел в десятку самых популярных песен года. Топ-10 треков возглавила композиция «In My Mind» в исполнении Dynoro и Gigi D’Agostino.
- Dynoro, Gigi D’Agostino — «In My Mind»
- LOBODA — «SuperSTAR»
- Jah Khalib — «Медина»
- Sia, David Guetta — «Flames»
- Matrang — «Медуза»
- Монеточка — «Каждый раз»
- Clean Bandit, Demi Lovato — «Solo»
- Calvin Harris, Dua Lipa — «One Kiss»
- Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»
- Елена Темникова — «Не модные»
При составлении рейтингов специалисты «Яндекс.Музыки» изучали информацию об альбомах и треках, которые вышли в 2018 году, а также об их прослушиваниях с января по ноябрь.
Как писали Юга.ру, в прошлом году сервис «Яндекс.Музыка» представил список самых популярных песен россиян. Лидером года стал Эд Ширан и его песня Shape of You.
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