Лобода, Монеточка и Егор Крид. Что ростовчане слушали в 2018 году на «Яндекс.Музыке»

Ростовская область

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Специалисты сервиса «Яндекс.Музыка» 6 декабря представили подборку исполнителей и песен, которые стали самыми популярными у жителей Ростовской области по итогам 2018 года

Аналитики отметили, что в этом году ростовчане слушали в основном русскоязычные песни, при этом в 2017-м популярнее были иностранные треки.

Группой года стали Imagine Dragons, у которых в этом году вышел рок-альбом Origins. Однако, согласно результатам исследования «Яндекс.Музыки», рок стали слушать меньше.

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Самыми популярными зарубежными певцами оказались Sia и Calvin Harris, лидерами среди русскоязычных исполнителей стали Светлана Лобода и артист лейбла Black Star Егор Крид, прорыв года — рэпер Федук.

Инди-альбомом года стали «Раскраски для взрослых» Монеточки, а ее трек «Каждый раз» вошел в десятку самых популярных песен года. Топ-10 треков возглавила композиция «In My Mind» в исполнении Dynoro и Gigi D’Agostino.

  1. Dynoro, Gigi D’Agostino — «In My Mind»
  2. LOBODA — «SuperSTAR»
  3. Jah Khalib — «Медина»
  4. Sia, David Guetta — «Flames»
  5. Matrang — «Медуза»
  6. Монеточка — «Каждый раз»
  7. Clean Bandit, Demi Lovato — «Solo»
  8. Calvin Harris, Dua Lipa — «One Kiss»
  9. Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»
  10. Елена Темникова — «Не модные»

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При составлении рейтингов специалисты «Яндекс.Музыки» изучали информацию об альбомах и треках, которые вышли в 2018 году, а также об их прослушиваниях с января по ноябрь.

Как писали Юга.ру, в прошлом году сервис «Яндекс.Музыка» представил список самых популярных песен россиян. Лидером года стал Эд Ширан и его песня Shape of You. 

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Лобода, Монеточка и Егор Крид. Что ростовчане слушали в 2018 году на «Яндекс.Музыке»

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