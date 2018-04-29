Под аркой Крымского моста прошли боевые корабли Черноморского флота
Катера Черноморского флота направились из Черного в Азовское море и прошли под арочными пролетами моста между Краснодарским краем и Крымом
Противодиверсионный катер «Раптор» и десантный катер ДК-199 Новороссийской военной морской базы ЧФ впервые направились в Ростов-на-Дону, где примут участие в демонстрации кораблей, посвященной 100-летию Южного военного округа, передает RT со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО полковника Вадима Астафьева.
Во время парада на борту десантного катера будет морская пехота и БТР-82.
Напомним, парад в честь 100-летию ЮВО состоится в Ростове 5 мая. Из-за мероприятия в городе ограничат движение транспорта.
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Как сообщали Юга.ру, 6 сентября 2017 года под аркой моста через Керченский пролив впервые прошел корабль Военно-морского флота. Члены экипажа корабля выстроились на палубе, маша фуражками, а строители поднялись на арку. Военный оркестр сыграл гимн «Легендарный Севастополь».
16 сентября под Крымским мостом прошли более 200 участников парусной регаты.
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