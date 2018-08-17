Достижения Медведевой и Загитовой остались в истории: в фигурном катании обнулили мировые рекорды

В фигурном катании обнулили мировые рекорды спортсменов, появившиеся до сезона-2018/2019

Теперь все рекорды, установленные до сезона, будут считаться историческими. Информация об этом появилась 16 августа на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Раньше выступления фигуристов оценивали по шкале от минус трех до плюс трех. В июне конгресс ISU утвердил расширение системы до диапазона от минус пяти до плюс пяти. С началом сезона-2018/2019 изменится система оценки выступлений и появятся новые мировые рекорды. Прежние рекорды, в том числе те, что принадлежат российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой, обнулят.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сказал, что решение об обнулении системы оценок вполне логичное. По его словам, рекорды спортсменов никто не отменял — их перевели в разряд исторических, цитирует RT.

Решение ISU прокомментировала Татьяна Навка, у которой есть мировые рекорды в фигурном катании. «Отмена моего рекорда меня расстроила не сильно. К тому же, фигурное катание связано с искусством и творчеством. В одиночном катании оценка — это прыжки», — цитирует спортсменку RT.