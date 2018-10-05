Петь, если нет голоса, танцевать тверк и лезгинку и выполнять асаны йоги. Чему хотят учиться россияне по данным «Яндекса»

Вся Россия

Распечатать

Ко Дню учителя «Яндекс» собрал статистику популярных запросов пользователей на тему образования

«Мы узнали, чему хотят научиться россияне в зависимости от возраста и пола, какие ищут курсы и уроки в интернете, а также что  спрашивают дети про школу и уроки», — говорится в описании спецпроекта

Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Учитывались запросы российских пользователей поиска «Яндекса» за год — с 3 сентября 2017 года по 3 сентября 2018 года.

Согласно рейтингу, больше всего россияне хотят научиться рисовать, играть на гитаре, петь, вязать, подтягиваться на турнике. Также большинство интересует как целоваться, танцевать, плавать и вводить людей в гипноз.

Интересно, что умение рисовать стоит на первом месте у всех возрастных групп пользователей. Игра на гитаре в топе у мужчин, подростков и пожилых людей, пение — у всех групп, кроме категории 55+. Последних больше интересует умение быстро печатать. Женщинам также интересно вязание, подросткам — поцелуи, а мужчинам — подтягивания.

© Статистика «Яндекса»

При этом рисовать россияне хотят аниме, стрелки и людей, танцевать — тверк и лезгинку, играть — на гитаре и в шахматы, петь красиво даже без голоса. Быстро они хотят печатать, читать и считать в уме.

Среди популярных видеоуроков — йога для начинающих, уроки секса, зумба-фитнес, английский язык, танец живота, маникюр, цигун и др.

Что касается онлайн-образования, тут россияне ищут курсы английского, программирования, финансовой грамотности. Также онлайн они хотят освоить игру в танки, Excel, маркетинг и ПДД.

У детей самый популярный вопрос про школу звучит так: «Как не пойти в школу». Также они хотят сделать уроки побыстрей и знать наверняка, когда поздравить своих учителей с профессиональным праздником.

Интернет Образование Яндекс
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Петь, если нет голоса, танцевать тверк и лезгинку и выполнять асаны йоги. Чему хотят учиться россияне по данным «Яндекса»
На Кубани мошенники собирают штрафы с торговцев по утерянному удостоверению сотрудника Россельхознадзора
В комитете по госзакупкам Дагестана прошла выемка документов
У безработного жителя Махачкалы изъяли фальшивые 10 млн рублей и станок для печати денег
В Адыгее провели скачки в честь Дня республики
В Ингушетии госслужащим пригрозили увольнением за участие в митинге в Магасе

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале