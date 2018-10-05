Петь, если нет голоса, танцевать тверк и лезгинку и выполнять асаны йоги. Чему хотят учиться россияне по данным «Яндекса»
Ко Дню учителя «Яндекс» собрал статистику популярных запросов пользователей на тему образования
«Мы узнали, чему хотят научиться россияне в зависимости от возраста и пола, какие ищут курсы и уроки в интернете, а также что спрашивают дети про школу и уроки», — говорится в описании спецпроекта
Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Учитывались запросы российских пользователей поиска «Яндекса» за год — с 3 сентября 2017 года по 3 сентября 2018 года.
Согласно рейтингу, больше всего россияне хотят научиться рисовать, играть на гитаре, петь, вязать, подтягиваться на турнике. Также большинство интересует как целоваться, танцевать, плавать и вводить людей в гипноз.
Интересно, что умение рисовать стоит на первом месте у всех возрастных групп пользователей. Игра на гитаре в топе у мужчин, подростков и пожилых людей, пение — у всех групп, кроме категории 55+. Последних больше интересует умение быстро печатать. Женщинам также интересно вязание, подросткам — поцелуи, а мужчинам — подтягивания.
При этом рисовать россияне хотят аниме, стрелки и людей, танцевать — тверк и лезгинку, играть — на гитаре и в шахматы, петь красиво даже без голоса. Быстро они хотят печатать, читать и считать в уме.
Среди популярных видеоуроков — йога для начинающих, уроки секса, зумба-фитнес, английский язык, танец живота, маникюр, цигун и др.
Что касается онлайн-образования, тут россияне ищут курсы английского, программирования, финансовой грамотности. Также онлайн они хотят освоить игру в танки, Excel, маркетинг и ПДД.
У детей самый популярный вопрос про школу звучит так: «Как не пойти в школу». Также они хотят сделать уроки побыстрей и знать наверняка, когда поздравить своих учителей с профессиональным праздником.
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