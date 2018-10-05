Петь, если нет голоса, танцевать тверк и лезгинку и выполнять асаны йоги. Чему хотят учиться россияне по данным «Яндекса»

Ко Дню учителя «Яндекс» собрал статистику популярных запросов пользователей на тему образования

«Мы узнали, чему хотят научиться россияне в зависимости от возраста и пола, какие ищут курсы и уроки в интернете, а также что спрашивают дети про школу и уроки», — говорится в описании спецпроекта

Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл. Учитывались запросы российских пользователей поиска «Яндекса» за год — с 3 сентября 2017 года по 3 сентября 2018 года.

Согласно рейтингу, больше всего россияне хотят научиться рисовать, играть на гитаре, петь, вязать, подтягиваться на турнике. Также большинство интересует как целоваться, танцевать, плавать и вводить людей в гипноз.