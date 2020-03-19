Коронавирус распространяется. А что говорит телевизор?

19 марта в России зафиксировали первую смерть больного коронавирусом. О том, как уберечь себя от опасной болезни, сказано уже немало и везде, однако для многих по-прежнему основным каналом распространения информации остается телевидение. Редактор портала Юга.ру Зоя Коновалова просмотрела новостные выпуски основных телеканалов страны, чтобы узнать, какую именно полезную информацию о мерах защиты от коронавируса они транслировали.

— 11:00. «Россия 1». Один из главных госканалов начал выпуск программы «Вести» со срочного сообщения о том, что в Москве скончалась 79-летняя пациентка, госпитализированная 13 марта, у которой был подтвержден коронавирус. Подчеркивается, что женщина умерла в результате пневмонии на фоне тяжелых заболеваний.

Следом на экране появляется премьер Михаил Мишустин, сообщающий, что ведется мониторинг ситуации в торговых сетях и продуктов хватит, а цены на них повышать не будут. В продолжение темы — сюжет с рекомендациями для тех, кто прибыл из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса. Людям напоминают о правилах карантина, ориентируясь на последнюю методичку Роспотребнадзора. Далее — информация о том, как обстоят дела в Италии и Германии, где пустые улицы и все сидят по домам. Далее в верстке — обзор 17-й серии проекта «20 вопросов Путину», где глава государства ответил на вопросы об образе царя и планах после 2024 года, сказав, что останется у руля, если только захотят люди. Сразу после — новости из Сирии, где в провинции Идлиб нашли точное место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года. В большом сюжете шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный распечатал стоп-кадр видео боевиков, сверил с картинкой каждый валун и таки обнаружил нужный камень. Нашли в выпуске место и для информации о ЧП в Новороссийске, где накануне ветром разметало кровлю на одном из домов. Рассказали и о встрече президента с главой Крыма Сергеем Аксеновым, где последний заверил, что все на полуострове в порядке, больницы готовы, случаев коронавируса не зафиксировано. Последним в выпуске стал прогноз погоды с сильным снегопадом в Санкт-Петербурге и просьбой ко всем питерцам не выходить из дома без надобности.

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Далее — федеральный выпуск переходит в программу «Вести-Москва», где среди нескольких местечковых тем о строительстве ЦКАД и проблемы приюта для бездомны животных в Серпухове есть сюжет о том, как в столице волонтеры покупают и разносят по домам продукты для пожилых людей, не выходящих на улицу из-за коронавируса.

12:00. Первый канал. В полдень Алена Лапшина открывает выпуск новостей Первого канала информацией о смерти пациентки от коронавируса, добавляя, что на сегодня в стране выявлено 147 случаев заражения, а в 80 регионах введен режим повышенной готовности. Короткий блок о встрече Владимира Путина и главы Севастополя с теми же тезисами — все готово, зараженных нет, держим руку на пульсе. Далее вся информация — калька «России 1», изменен только порядок: Мишустин грозит мониторингом цен на лекарства и продукты, поручает разработать механизм поддержки разоряющихся туркомпаний и авиаперевозчиков. Повторяется информация об исключительной готовности к ЧС российской медицины: в больницах готовы 55 тыс. инфекционных коек.

Не обходит вниманием Первый канал и сериал «20 вопросов Путину», рассказывает о специфической ситуации в Европе, где в панике закрывают автозаводы, а в магазинах вводят лимиты на покупку продуктов. Отдельным блоком идет большой репортаж из Черногории, откуда вывезли 150 туристов, которые благодарят правительство и МИД, оперативно отреагировавших на их проблему. Финалом выпуска становится демонстрация военной мощи страны, сопровождающаяся «уникальными кадрами учений российских подлодок».

13:00. НТВ. Канал начинает рассказ о главных событиях страны встречей президента с главами Крыма и Севастополя, красной нитью идет информация о всеобщей готовности страны к ситуации с коронавирусом и отсутствии поводов для паники. Далее следует репортаж из Госдумы о принятии нескольких поправок в кодексы, информация о вывозе туристов из Черногории. Лишь на девятой минуте появляется информация о скончавшейся в Москве пациентке с коронавирусом. Гораздо больше времени НТВ уделяет очередной серии проекта ТАСС с интервью президента и закрытием в Латвии телепередач на русском языке. В финале информационного выпуска — сюжет из сирийского Алеппо, куда возвращаются мирные жители.

Факт: в перечисленных выше выпусках телеканалы транслировали официальные цифры и планы по урегулированию ситуации. Конкретных рекомендаций для зрителей (элементарные правила безопасности на улице и в общественных местах) в этих выпусках не было, если не считать упоминания «методички Роспотребнадзора».

Между тем, для объяснения зрителям на пальцах, что именно нужно делать, чтобы уберечь себя от коварного вируса, довольно было и двухминутного сюжета с минимумом затрат. Ведь правила и рекомендации просты. Медики настоятельно советуют почаще мыть руки, если нет такой возможности — носите при себе санитайзер с антисептиком — коронавирус чистоты не приемлет. А еще не забывайте обрабатывать свой смартфон и другие гаджеты. Стоит обратить внимание и на свою прическу. Не время хвастать длинными и шикарными волосами. Да и держаться сейчас лучше на расстоянии от людей — инфекция передается при близких контактах. Визиты в торговые и развлекательные центры есть смысл отложить до лучших времен. Тем более, если добираться туда придется на общественном транспорте.

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