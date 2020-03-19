Коронавирус распространяется. А что говорит телевизор?

Краснодарский край, Вся Россия, В мире Распечатать

Зоя Коновалова© Фото Юга.ру

19 марта в России зафиксировали первую смерть больного коронавирусом. О том, как уберечь себя от опасной болезни, сказано уже немало и везде, однако для многих по-прежнему основным каналом распространения информации остается телевидение.

Редактор портала Юга.ру Зоя Коновалова просмотрела новостные выпуски основных телеканалов страны, чтобы узнать, какую именно полезную информацию о мерах защиты от коронавируса они транслировали.

11:00. «Россия 1». Один из главных госканалов начал выпуск программы «Вести» со срочного сообщения о том, что в Москве скончалась 79-летняя пациентка, госпитализированная 13 марта, у которой был подтвержден коронавирус. Подчеркивается, что женщина умерла в результате пневмонии на фоне тяжелых заболеваний.

Пройдите тест:

Следом на экране появляется премьер Михаил Мишустин, сообщающий, что ведется мониторинг ситуации в торговых сетях и продуктов хватит, а цены на них повышать не будут. В продолжение темы — сюжет с рекомендациями для тех, кто прибыл из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса. Людям напоминают о правилах карантина, ориентируясь на последнюю методичку Роспотребнадзора. Далее — информация о том, как обстоят дела в Италии и Германии, где пустые улицы и все сидят по домам.

Далее в верстке — обзор 17-й серии проекта «20 вопросов Путину», где глава государства ответил на вопросы об образе царя и планах после 2024 года, сказав, что останется у руля, если только захотят люди. Сразу после — новости из Сирии, где в провинции Идлиб нашли точное место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года. В большом сюжете шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный распечатал стоп-кадр видео боевиков, сверил с картинкой каждый валун и таки обнаружил нужный камень.

Нашли в выпуске место и для информации о ЧП в Новороссийске, где накануне ветром разметало кровлю на одном из домов. Рассказали и о встрече президента с главой Крыма Сергеем Аксеновым, где последний заверил, что все на полуострове в порядке, больницы готовы, случаев коронавируса не зафиксировано. Последним в выпуске стал прогноз погоды с сильным снегопадом в Санкт-Петербурге и просьбой ко всем питерцам не выходить из дома без надобности.

Читайте также:

Далее — федеральный выпуск переходит в программу «Вести-Москва», где среди нескольких местечковых тем о строительстве ЦКАД и проблемы приюта для бездомны животных в Серпухове есть сюжет о том, как в столице волонтеры покупают и разносят по домам продукты для пожилых людей, не выходящих на улицу из-за коронавируса.

12:00. Первый канал. В полдень Алена Лапшина открывает выпуск новостей Первого канала информацией о смерти пациентки от коронавируса, добавляя, что на сегодня в стране выявлено 147 случаев заражения, а в 80 регионах введен режим повышенной готовности. Короткий блок о встрече Владимира Путина и главы Севастополя с теми же тезисами — все готово, зараженных нет, держим руку на пульсе.

Далее вся информация — калька «России 1», изменен только порядок: Мишустин грозит мониторингом цен на лекарства и продукты, поручает разработать механизм поддержки разоряющихся туркомпаний и авиаперевозчиков. Повторяется информация об исключительной готовности к ЧС российской медицины: в больницах готовы 55 тыс. инфекционных коек.

Читайте также:

Не обходит вниманием Первый канал и сериал «20 вопросов Путину», рассказывает о специфической ситуации в Европе, где в панике закрывают автозаводы, а в магазинах вводят лимиты на покупку продуктов. Отдельным блоком идет большой репортаж из Черногории, откуда вывезли 150 туристов, которые благодарят правительство и МИД, оперативно отреагировавших на их проблему. Финалом выпуска становится демонстрация военной мощи страны, сопровождающаяся «уникальными кадрами учений российских подлодок».

13:00. НТВ. Канал начинает рассказ о главных событиях страны встречей президента с главами Крыма и Севастополя, красной нитью идет информация о всеобщей готовности страны к ситуации с коронавирусом и отсутствии поводов для паники. Далее следует репортаж из Госдумы о принятии нескольких поправок в кодексы, информация о вывозе туристов из Черногории.

Лишь на девятой минуте появляется информация о скончавшейся в Москве пациентке с коронавирусом. Гораздо больше времени НТВ уделяет очередной серии проекта ТАСС с интервью президента и закрытием в Латвии телепередач на русском языке. В финале информационного выпуска — сюжет из сирийского Алеппо, куда возвращаются мирные жители.

Читайте также:

Факт: в перечисленных выше выпусках телеканалы транслировали официальные цифры и планы по урегулированию ситуации. Конкретных рекомендаций для зрителей (элементарные правила безопасности на улице и в общественных местах) в этих выпусках не было, если не считать упоминания «методички Роспотребнадзора».

Между тем, для объяснения зрителям на пальцах, что именно нужно делать, чтобы уберечь себя от коварного вируса, довольно было и двухминутного сюжета с минимумом затрат. Ведь правила и рекомендации просты. Медики настоятельно советуют почаще мыть руки, если нет такой возможности — носите при себе санитайзер с антисептиком — коронавирус чистоты не приемлет. А еще не забывайте обрабатывать свой смартфон и другие гаджеты.

Стоит обратить внимание и на свою прическу. Не время хвастать длинными и шикарными волосами. Да и держаться сейчас лучше на расстоянии от людей — инфекция передается при близких контактах. Визиты в торговые и развлекательные центры есть смысл отложить до лучших времен. Тем более, если добираться туда придется на общественном транспорте.

Читайте также:

Особенное внимание — старшему поколению, ведь в группе риска те, кому минуло 60. Именно коронавирусная инфекция и сопутствующие заболевания не оставили шанса пациентке, скончавшейся сегодня в Москве. Сейчас людям старшего возраста вообще не стоит выходить из дома. Купить для них продукты и все необходимое будет лучшей помощью. Будьте здоровы и адекватны!

Журналистика Коронавирус СМИ Телевидение

Смотрите также:

Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Мнения

Коронавирус распространяется. А что говорит телевизор?
«Чертов коронавирус бьет по всем сферам жизни». Артур Каратай о влиянии пандемии на футбол
Транспортный узел в центре Краснодара. Что появится на месте Сенного рынка?
Почему цены на бензин в России всегда растут, даже если нефть дешевеет
«Нет поводов обсуждать тренерские решения Мусаева». Артур Каратай о важной победе «Краснодара» над «Спартаком»
Все мнения

Новости

Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
В Краснодаре шестерых членов банды осудили за обналичивание 1,5 млрд рублей. Их главарь в розыске
В Адыгее руководитель госучреждения незаконно себя премировал на 1,5 млн рублей
На Кубани определили три медучреждения, которые будут оформлять больничные находящимся на карантине
Во время пандемии жителям Кубани предложили посмотреть выставки онлайн
В Сочи замглавы района заплатит штраф за стихийные свалки 

Лента новостей

Реклама на портале