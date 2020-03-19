Будут ли перебои с поставкой товаров в магазинах и хватит ли всем еды во время пандемии коронавируса? Ответы вице-премьеров, сенаторов и губернатора Кубани

После начала пандемии коронавируса в середине марта в магазинах вырос спрос на продукты. Юга.ру собрали цитаты представителей власти о том, будет ли в России дефицит продуктов и нужно ли закупаться впрок гречкой

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусу. К моменту публикации новости COVID-19 диагностировали у 222,6 тыс. человек (7,6 тыс. новых случаев за сутки), выздоровело 84,5 тыс. заболевших (1 тыс. случаев за сутки), умерло 9,1 тыс. заболевших, в том числе 79-летняя женщина из России. В Краснодарском крае до 19 марта был официально зарегистрирован только один заболевший, однако 19 марта вирус обнаружили еще у двух человек.

17 марта во время посещения оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом президент Владимир Путин выразил надежду, что россияне не будут скупать еду из-за пандемии, писало РИА «Новости». «Главное, чтобы люди понимали, что (ситуация) надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — заявил глава государства.

В ответ премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в стране нет проблем с продуктами. «У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с розничными сетями», — заверил Мишустин.

Сенатор Андрей Климов также рассказал, что Россия достигла полной продовольственной безопасности. «Мы в состоянии производить все, что нам нужно, в необходимом количестве», — заявил Климов в интервью «Парламентской газете». По его словам, даже если в стране остановится производство, то запасов провизии россиянам хватит не на один месяц, добавил телеканал «360».

Как написал RT, это мнение разделяет и вице-премьер Марат Хуснуллин. Он заявил, что проблем с поставками продукции для торговых сетей на фоне ситуации с коронавирусом нет, тем более правительство разрешило круглосуточно завозить в города товары для торговых сетей. «Нормально все, проблем нет. Никаких скоплений (транспорта) нет. Мы дали режим круглосуточного завоза, особенно это актуально в крупных городах», — процитировало Хуснуллина РИА «Новости».

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19 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба заявил, что ситуацию с наличием продуктов в кубанских магазинах нужно держать на постоянном контроле. «В больших городах сейчас ажиотаж. Продукты на полках должны быть утром и вечером», — призвал Кондратьев.

При этом вице-губернатор Василий Швец отметил, что на полках отдельных магазинов действительно какое-то время не хватало товаров некоторых групп. По его словам, это связано не с отсутствием товаров, а с завышенным спросом покупателей.

«На складах магазинов сформирован месячный запас товаров длительного хранения. Цены в допустимом диапазоне, постоянно мониторим 47 позиций социально значимых товаров», — доложил вице-губернатор.

Всего в Краснодарском крае насчитывается около 56 тыс. объектов торговли, в том числе 1,5 тыс. круглосуточных магазинов. Их закрытие не планируется, сообщили в пресс-службе администрации края.