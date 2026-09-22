Жители Краснодара могут получить до 381 тыс. рублей на открытие собственного дела. Что для этого нужно?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Центр занятости Краснодара выплатит начинающим предпринимателям до 381 тыс. рублей на старт бизнеса

Центр занятости населения Краснодара сообщил Юга.ру, что начинающие предприниматели могут получить финансовую поддержку до 381 тыс. рублей. Средства выделяют безвозмездно — вернуть их не потребуется.

Кто может претендовать на выплату

Ключевое условие для получения субсидии — наличие официального статуса безработного. Чтобы его получить, необходимо обратиться в Центр занятости, выразить желание найти работу и подождать 11 дней. Если за этот период сотрудники центра не смогут подобрать подходящую вакансию, гражданин приобретает статус безработного.

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Как проходит процедура

После получения статуса заявителю нужно пройти бесплатное тестирование и консультацию со специалистами Центра занятости. На этом этапе эксперты оценивают бизнес-идею соискателя и помогают составить грамотный бизнес-план. Затем проект необходимо защитить перед комиссией.

По результатам защиты комиссия принимает решение о выделении единовременной финансовой помощи. Выплата производится после официальной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) или после создания крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ).

Дополнительные возможности

Если для ведения бизнеса не хватает знаний, Центр занятости бесплатно направит на профильное обучение. Доступны программы по основам предпринимательства, управлению КФХ и деятельности в статусе самозанятого.

За консультацией можно обратиться в центре занятости на улице Орджоникидзе, 75. Телефон: +7 (861) 990-46-56.

Как писали Юга.ру, в России запускают проект, который представит перспективы жизни и работы в регионах.

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