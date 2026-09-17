Мандат орла и решки. Почему выборы не всегда считались демократическим институтом

Редактор Юга.ру Денис Куренов рассуждает о том, почему выборы не всегда означают народовластие, зачем древние Афины доверяли жребию и может ли случайный гражданин оказаться полезнее профессионального политика.

В России 2026 года на разговоры о выборах принято реагировать ровно так же, как Владислав Даванков отреагировал на перспективу взять ипотеку с зарплатой в 60 тыс. рублей — нервным и слегка пугливым смехом.

Однако прежде чем мы на трое суток с головой погрузимся в очередной электоральный морок, предлагаю совершить небольшой исторический экскурс. Потому что наша драма кроется не только в тех самых строчках песни из фильма «День выборов», но и в явлении, которое бельгийский историк Давид Ван Рейбрук окрестил электоральным фундаментализмом.

Мы привыкли — после бурных кампаний девяностых годов — считать выборы альфой и омегой народовластия. Мол, опустил бюллетень в урну, причастился таинства — и свободен. Меж тем в политической истории институт выборов стал ассоциироваться с демократией относительно недавно и, прямо скажем, по недоразумению.

Для древних греков выборы были инструментом чистой воды олигархическим. Аристотель констатировал в «Политике»: выборы по природе своей аристократичны, поскольку неизбежно возносят наверх тех, кто громче кричит, имеет больше денег, родовых связей и демагогической наглости.

Подлинная же власть народа — демократия — в Афинах золотого века осуществлялась через слепой жребий. Совет пятисот, магистратуры и суды Гелиэи формировались не из профессиональных демагогов, а по жребию — из обычных сограждан, которых клеротерион (специальная машина с жетонами) случайным образом выдергивал из рутины. Ты сегодня управляешь, завтра — подчиняешься. Ротация, равенство шансов и никакой возможности обустроить себе пожизненную номенклатурную синекуру.

Когда же в конце XVIII века отцы-основатели США и лидеры Французской революции проектировали современную модель власти, они слова «демократия» боялись, как венерической болезни. Джеймс Мэдисон пугал соратников «смутой и хаосом» народной стихии, а аббат Сийес и вовсе отрезал: народ не должен править сам, народ обязан уполномочить лучших.