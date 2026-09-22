3,5 млн человек и три новых штамма. Роспотребнадзор Кубани рассказал, как проходит вакцинация в 2026 году и чем отличается от прошлогодних
В Краснодарском крае в 2026 году против гриппа планируют вакцинировать больше 3,5 млн человек
22 сентября Юга.ру получили от Роспотребнадзора Кубани ответ на запрос относительно ситуации с вакционацией от гриппа в 2026 году. По данным ведомства, привить планируют больше 3,5 млн человек.
21 мая губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что население Краснодарского края превысило 9 млн человек. Таким образом, вакцину от гриппа получит 1/3 населения региона.
Роспотребнадзор прогнозирует, что интенсивность эпидемического процесса будет сопоставима с показателями сезонов 2022–2023 и 2024–2025 годов, когда доминировал вирус гриппа A(H1N1)pdm09. При этом в составе новых вакцин поменялись все три штамма. В сезоне 2026–2027 ВОЗ рекомендует включать A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Darwin/1454/2025 (H3N2) и B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria).
В ведомтсве напомнили, что оптимальное время для вакцинации — сентябрь и октябрь, чтобы иммунитет успел сформироваться за 2–3 недели до ожидаемого подъема заболеваемости.
Смена штаммов означает, что производители вакцин обновили штаммовый состав в соответствии с рекомендациями ВОЗ на предстоящий эпидемический сезон. Вирусы гриппа постоянно мутируют, поэтому каждый год приходится «подстраивать» вакцину под те варианты, которые, по прогнозам, будут циркулировать.
Новый состав включает:
— A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09 — вместо прежнего штамма H1N1;
— A/Darwin/1454/2025 (H3N2) — вместо прежнего H3N2;
— B/Tokyo/EIS13-175/2025 (линия B/Victoria) — вместо прежнего B-штамма.
Подобный запрос Юга.ру направили в краевой Минздрав и департамент здравоохранения Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае растет заболеваемость ОРВИ.