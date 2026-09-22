На модернизацию ливневок Краснодара до 2044 года потребуется полтриллиона рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Строительство и реконструкция ливневой канализации Краснодара до 2044 года потребуют 505,4 млрд рублей

22 сентября в администрации Краснодара сообщили «Ъ-Кубань», что объем вложений в развитие и реконструкцию системы ливневой канализации города до 2044 года составит 505,4 млрд рублей. При этом в мэрии заявили, что комплексная схема развития водоотведения в настоящее время находится на стадии корректировки и согласования.

В 2024 году на ремонт, содержание и строительство ливневок выделили 477,3 млн рублей, в 2025-м — 631,6 млн рублей. На 2026 год предусмотрено уже 1,72 млрд рублей (из них к 18 сентября освоено 871,1 млн рублей).

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Общая протяженность самотечных и напорных ливневых сетей Краснодара превышает 1,83 тыс. км. Инфраструктура распределена следующим образом:

  • 835,3 км находится в муниципальной собственности;
  • 223,7 км оформляют в собственность города через суд;
  • 561,4 км принадлежит третьим лицам.

В администрации отметили, что значительная часть существующих сетей возводилась еще в 1940–1980 годах и с тех пор не модернизировалась. К концу 2026 года власти планируют передать МКУ «Городская сеть ливневой канализации» еще 1,27 тыс. км сетей, а также принять инфраструктуру от девелоперов.

На 2027–2028 годы запланирована прокладка новых сетей на улицах Брестской, Академика Губкина, Александра Берлизова, Вячеслава Ткачева, Дальней и Монтажников. Также в этот период планируют построить ливневый коллектор на улице Московской.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Вишняковой начали строить систему от подтоплений. Движение ограничили на год.

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