На модернизацию ливневок Краснодара до 2044 года потребуется полтриллиона рублей

22 сентября в администрации Краснодара сообщили «Ъ-Кубань», что объем вложений в развитие и реконструкцию системы ливневой канализации города до 2044 года составит 505,4 млрд рублей. При этом в мэрии заявили, что комплексная схема развития водоотведения в настоящее время находится на стадии корректировки и согласования.

В 2024 году на ремонт, содержание и строительство ливневок выделили 477,3 млн рублей, в 2025-м — 631,6 млн рублей. На 2026 год предусмотрено уже 1,72 млрд рублей (из них к 18 сентября освоено 871,1 млн рублей).