На модернизацию ливневок Краснодара до 2044 года потребуется полтриллиона рублей
Строительство и реконструкция ливневой канализации Краснодара до 2044 года потребуют 505,4 млрд рублей
22 сентября в администрации Краснодара сообщили «Ъ-Кубань», что объем вложений в развитие и реконструкцию системы ливневой канализации города до 2044 года составит 505,4 млрд рублей. При этом в мэрии заявили, что комплексная схема развития водоотведения в настоящее время находится на стадии корректировки и согласования.
В 2024 году на ремонт, содержание и строительство ливневок выделили 477,3 млн рублей, в 2025-м — 631,6 млн рублей. На 2026 год предусмотрено уже 1,72 млрд рублей (из них к 18 сентября освоено 871,1 млн рублей).
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Общая протяженность самотечных и напорных ливневых сетей Краснодара превышает 1,83 тыс. км. Инфраструктура распределена следующим образом:
- 835,3 км находится в муниципальной собственности;
- 223,7 км оформляют в собственность города через суд;
- 561,4 км принадлежит третьим лицам.
В администрации отметили, что значительная часть существующих сетей возводилась еще в 1940–1980 годах и с тех пор не модернизировалась. К концу 2026 года власти планируют передать МКУ «Городская сеть ливневой канализации» еще 1,27 тыс. км сетей, а также принять инфраструктуру от девелоперов.
На 2027–2028 годы запланирована прокладка новых сетей на улицах Брестской, Академика Губкина, Александра Берлизова, Вячеслава Ткачева, Дальней и Монтажников. Также в этот период планируют построить ливневый коллектор на улице Московской.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре на улице Вишняковой начали строить систему от подтоплений. Движение ограничили на год.