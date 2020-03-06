Ожидание и реальность. Что ответил кубанский минздрав на вопросы портала Юга.ру о коронавирусе

В министерстве здравоохранения Краснодарского края 6 марта рассказали порталу Юга.ру о списке людей, которые из-за коронавируса находятся под наблюдением медиков региона

В конце февраля стало известно, что на Кубани составили список жителей из групп риска по коронавирусу. Об этом рассказала руководитель специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого минздрава Нафисет Тхакушинова. В Роспотребнадзоре Кубани подтвердили эту информацию, а также то, что специалисты наблюдают за состоянием примерно 70 человек.

Портал Юга.ру 28 февраля направил запрос в минздрав Краснодарского края, в котором спросил, какова официальная статистика на настоящий момент по количеству лиц с подозрением на коронавирус в регионе, где находятся люди из списка и как человек может проверить наличие у него заболевания. 6 марта Юга.ру получили письмо от минздрава. Предполагалось, что в нем будут ответы на вопросы редакции, но ведомство ответило на какие-то другие. Мы собрали по пунктам наши вопросы и предположения о том, как могли бы ответить в министерстве, — и какие ответы нашли в письме.

1. Какова на данный момент официальная статистика по количеству лиц с подозрением на коронавирус в Краснодарском крае?



Какого ответа можно было ожидать: В Краснодарском крае по состоянию на 6 марта 2020 года под наблюдением находится столько-то человек с подозрением на коронавирус.



Какой ответ мы получили в реальности: В связи с регистрацией в Китайской Народной Республике (далее — КНР) и других странах случаев острого респираторного заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией (2019-пСоУ) и случаям вывоза инфекции в другие страны, на территории Краснодарского края предприняты комплексные организационные, противоэпидемические и медицинские меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции (2019-пСоУ).

2. Сколько людей уже проверили на инфекцию? Какое количество проверить еще предстоит?



Какого ответа можно было ожидать: С такого-то числа в Краснодарском крае проверили столько-то человек, часть из них до сих пор находится под наблюдением. Кроме того, в Краснодарском крае находится еще столько-то вновь прибывших граждан, которые попали в группу риска.



Какой ответ мы получили в реальности: В Краснодарском крае стационарная специализированная медицинская помощь пациентам с инфекционной патологией оказывается в 5 инфекционных больницах (две в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире) и 56 инфекционных отделениях многопрофильных медицинских организаций в муниципальных образованиях Краснодарского края.

3. Каков режим пребывания граждан с подозрением на коронавирус?



Какого ответа можно было ожидать: Граждане с подозрением на коронавирус находятся дома/в больнице. Им запрещено/не запрещено посещать общественные места.



Какой ответ мы получили в реальности: В медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края (далее — медицинские организации), приняты все меры по недопущению внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавирусной инфекции (2019-пСоУ). Создан неснижаемый запас противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования.

4. Где граждане с подозрением на коронавирус находятся в настоящий момент?



Какого ответа можно было ожидать: Граждане с подозрением на коронавирус находятся дома/в больнице.



Какой ответ мы получили в реальности: Разработана маршрутизация пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию (2019-пСоУ), все пациенты при наличии данных, указывающих на вероятность заражения инфекцией, госпитализируются в инфекционную больницу (отделение) по месту жительства с соблюдением всех противоэпидемических мер. У всех пациентов отбирается биологический материал для лабораторного исследования на респираторные инфекции и коронавирусную инфекцию (2019-пСОУ) и направляется в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края» (Ставропольский противочумный институт и Государственный научный центр «Вектор» в Новосибирске). За контактными лицами ежедневно организовано медицинское наблюдение врачами амбулаторно-поликлинического звена по месту жительства.

5. Каким образом осуществляется наблюдение? Каким образом проверяют граждан с подозрением на коронавирус?



Какого ответа можно было ожидать: Граждан с подозрением на коронавирус посещает врач/они находятся под постоянным наблюдением в больнице. Прибывших из Китая и других стран проверяют тепловизором/другими приборами/берут анализы.



Какой ответ мы получили в реальности: В четырех аэропортах Краснодарского края (три аэропорта с международным и внутренним авиасообщением в Анапе, Краснодаре, Сочи и аэропорт внутреннего сообщения в Геленджике) в круглосуточном режиме специалистами управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю осуществляется тепловизионный контроль пассажиров и членов экипажей (с помощью переносных тепловизоров), на международных и внутренних авиасообщениях, особое внимание уделяется рейсам из КНР и лицам, посещавшим КНР.

6. Куда может обращаться человек, прибывший из страны, где официально зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом или подозревающий у себя заражение коронавирусом?



Какого ответа можно было ожидать: Гражданин может обратиться в медицинское учреждение по месту жительства/позвонить в Роспотребнадзор/позвонить в минздрав/вызвать врача.



Какой ответ мы получили в реальности: На сайтах медицинских организаций и управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю размещены для населения раздаточные материалы, разработанные Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения РФ, по профилактике ОРВИ, гриппа, коронавирусной инфекции (2019-пСОУ) и других ОРВИ.

7. Рассматривается ли возможность отмены в Краснодарском крае масштабных массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса?



Какого ответа можно было ожидать: Да, рассматривается/нет, не рассматривается.



Какой ответ мы получили в реальности: Никакой.