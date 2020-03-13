Чтобы не заболеть коронавирусом, нужно мыть руки, обрабатывать телефон и пользоваться антисептиками. Рассказываем, как правильно это делать

В Роспотребнадзоре 13 марта опубликовали советы по дезинфекции мобильных устройств и технику правильного мытья рук. По мнению специалистов, это поможет избежать заражения коронавирусом

О коронавирусе стало известно в декабре 2019 года после случаев массового заражения жителей китайского города Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку COVID-19.

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По состоянию на 13 марта 128 тыс. 343 человека в мире заразились коронавирусом, из них выздоровели 68 тыс. 324 человека, умерло 4 тыс. 720 человек. В России официально зарегистрировано 34 случая заражения. Один из них — в Краснодарском крае. Под наблюдением находятся 160 кубанцев с подозрением на коронавирус.

13 марта на сайте Роспотребнадзора появились рекомендации о дезинфекции мобильных телефонов и профилактике коронавируса, написал RT.

Специалисты рекомендуют обрабатывать телефон и чехол от него антисептиками после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т.д., и обязательно нужно делать это вечером, после окончания рабочего дня.

Также следует мыть руки в течение 20 секунд после посещения общественных мест и туалета, а после насухо вытирать одноразовыми бумажными полотенцами.

В ведомстве рассказали, что для обеззараживания можно использовать антисептические салфетки, гели, спреи на основе спирта .

«Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его», — написали в Роспотребнадзоре.

Как правильно мыть руки по версии ВОЗ: Намочите руки; Выдавите мыло; Потрите ладони друг о друга; Не забудьте про тыльную сторону каждой ладони и между пальцами; Сложите ладони и потрите между пальцами; Сложите руки в замок и потрите еще; Потрите большие пальцы; Потрите кончики пальцев; Смойте мыло; Вытрите руки насухо; Закройте кран бумажным полотенцем.

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