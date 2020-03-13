Чтобы не заболеть коронавирусом, нужно мыть руки, обрабатывать телефон и пользоваться антисептиками. Рассказываем, как правильно это делать

Краснодарский край, Вся Россия

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В Роспотребнадзоре 13 марта опубликовали советы по дезинфекции мобильных устройств и технику правильного мытья рук. По мнению специалистов, это поможет избежать заражения коронавирусом

О коронавирусе стало известно в декабре 2019 года после случаев массового заражения жителей китайского города Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку COVID-19.

Ожидание и реальность:

По состоянию на 13 марта 128 тыс. 343 человека в мире заразились коронавирусом, из них выздоровели 68 тыс. 324 человека, умерло 4 тыс. 720 человек. В России официально зарегистрировано 34 случая заражения. Один из них — в Краснодарском крае. Под наблюдением находятся 160 кубанцев с подозрением на коронавирус.

13 марта на сайте Роспотребнадзора появились рекомендации о дезинфекции мобильных телефонов и профилактике коронавируса, написал RT.

Что еще рекомендовал Роспотребнадзор:

Специалисты рекомендуют обрабатывать телефон и чехол от него антисептиками после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т.д., и обязательно нужно делать это вечером, после окончания рабочего дня.

Также следует мыть руки в течение 20 секунд после посещения общественных мест и туалета, а после насухо вытирать одноразовыми бумажными полотенцами.

В ведомстве рассказали, что для обеззараживания можно использовать антисептические салфетки, гели, спреи на основе спирта.

«Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его», — написали в Роспотребнадзоре.

Как правильно мыть руки по версии ВОЗ:

  1. Намочите руки;
  2. Выдавите мыло;
  3. Потрите ладони друг о друга;
  4. Не забудьте про тыльную сторону каждой ладони и между пальцами;
  5. Сложите ладони и потрите между пальцами;
  6. Сложите руки в замок и потрите еще;
  7. Потрите большие пальцы;
  8. Потрите кончики пальцев;
  9. Смойте мыло;
  10. Вытрите руки насухо;
  11. Закройте кран бумажным полотенцем.

Сотрудники британской больницы сделали веселую видеоинструкцию:

Ведущий специалист московской клиники GMS Clinic, педиатр Федор Катасонов напомнил в своем телеграм-канале, что вирус не опасен для молодых людей, но представляет угрозу для пожилых.

«Самое важное, что сейчас можно сделать, — проявить ответственность. Не ходить никуда лишний раз, не организовывать мероприятий, отвезти автономных пожилых родственников на дачу или в деревню, а не таких автономных запереть дома и приносить им продукты... Беспечность и недооценка ситуации, фатализм и надежда на авось — это смерти бабушек и дедушек. У молодых, которым коронавирус не страшен, появилась уникальная в истории миссия по спасению своих стариков», — заключил Катасонов.

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