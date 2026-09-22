Детсад, школа и 27 улиц Краснодара остались без света из-за аварии на электросетях
В Карасунском округе Краснодара произошло массовое отключение света
22 сентября Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что в Карасунском округе краевой столицы около 14:10 произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались улицы и переулки Базарный, Бершанской, Бородинская, Гоголя, Горького, Демченко, Карасунская, Кирова, Колхозная, Комсомольская, Космонавтов, Кривой, Криничная, Кубанская, Ленина, Мачуги, Октябрьская, Орджоникидзе, Плиева, Почтовая, Пролетарская, Пушкина, Садовый, Суворова, Фадеева и Ярославского.
Помимо жилых домов, энергоснабжение прекратилось в детском саду № 25 и школе № 58, расположенных на улице Гоголя.
В настоящее время на месте работает аварийная бригада. Уточнить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (861) 255-45-66.
Ориентировочное время восстановления энергоснабжения — 17:00.
Как писали Юга.ру, в центре Краснодара десятки домов на неделю остались без горячей воды.