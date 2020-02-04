Из-за коронавируса в аптеках подорожали маски и некоторые лекарства. В Госдуме собрались бороться с этим

Депутат Госдумы РФ 4 февраля предложил запретить аптекам поднимать цены при вспышке заболеваний

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о запрете завышения цен на медицинские маски и некоторые лекарственные препараты в период распространения опасных заболеваний. Депутат направил обращение главам Росздравнадзора и Роспотребнадзора, сообщил RT со ссылкой на документы.

Читайте также: Россия внесла коронавирус в список опасных заболеваний

Парламентарий обратил внимание глав ведомств, что из-за общественного резонанса, который вызвали новости о распространении коронавируса, в некоторых аптеках повысили цены на медицинские маски, противовирусные препараты и средства для повышения иммунитета. При этом, по данным Чернышова, в настоящий момент спрос на маски и некоторые лекарства уже вырос в три-четыре раза.

«В связи с этим в период вспышки заболеваемости и возможных эпидемий считаю необходимым запретить повышение цен аптечными сетями и фармдистрибьюторами на медицинские маски, противовирусные препараты и сопутствующие им товары. Контроль исполнения этого приказа должен быть максимально жестким», — написал депутат. Отметим, что эксперты утверждают: маски не могут гарантировать защиту от вирусов.

Заплетать волосы, не обниматься и ничего не трогать руками: В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться коронавирусом

«Ношение медицинской маски может помочь ограничить респираторное заболевание. Однако одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами, включая гигиену рук и респираторную гигиену», — привел ТАСС обращение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).