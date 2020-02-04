Из-за коронавируса в аптеках подорожали маски и некоторые лекарства. В Госдуме собрались бороться с этим
Депутат Госдумы РФ 4 февраля предложил запретить аптекам поднимать цены при вспышке заболеваний
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о запрете завышения цен на медицинские маски и некоторые лекарственные препараты в период распространения опасных заболеваний. Депутат направил обращение главам Росздравнадзора и Роспотребнадзора, сообщил RT со ссылкой на документы.
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Парламентарий обратил внимание глав ведомств, что из-за общественного резонанса, который вызвали новости о распространении коронавируса, в некоторых аптеках повысили цены на медицинские маски, противовирусные препараты и средства для повышения иммунитета.
При этом, по данным Чернышова, в настоящий момент спрос на маски и некоторые лекарства уже вырос в три-четыре раза.
«В связи с этим в период вспышки заболеваемости и возможных эпидемий считаю необходимым запретить повышение цен аптечными сетями и фармдистрибьюторами на медицинские маски, противовирусные препараты и сопутствующие им товары. Контроль исполнения этого приказа должен быть максимально жестким», — написал депутат.
Отметим, что эксперты утверждают: маски не могут гарантировать защиту от вирусов.
Заплетать волосы, не обниматься и ничего не трогать руками:
«Ношение медицинской маски может помочь ограничить респираторное заболевание. Однако одно лишь использование маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопровождаться другими превентивными мерами, включая гигиену рук и респираторную гигиену», — привел ТАСС обращение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как писали Юга.ру, в 2011 году в Ставропольском крае собирались публиковать в СМИ названия аптек, завышающих цены на лекарства. В январе 2015 года прокуратура Краснодарского края организовала проверку аптек и иных фармацевтических организаций на предмет соблюдения предельных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, а в апреле того же года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил главам регионов лично проверить цены на лекарства в аптеках.
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Из-за коронавируса в аптеках подорожали маски и некоторые лекарства
В Госдуме собрались бороться с этим
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