Заплетать волосы, не обниматься и ничего не трогать руками. В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться коронавирусом

В декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 31 января количество заразившихся достигло 9 тыс. 776 человек, а умерших — 213. В конце января в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе с подозрением на коронавирус госпитализировали несколько человек, однако диагноз не подтвердился.

Минздрав Кубани перешел в режим повышенной готовности. 27 января аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем, а 31 января Россия закрыла свои границы.