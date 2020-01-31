Заплетать волосы, не обниматься и ничего не трогать руками. В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться коронавирусом
Роспотрбнадзор России 31 января рассказал о гигиене при гриппе, коронавирусной инфекции и ОРВИ
В декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 31 января количество заразившихся достигло 9 тыс. 776 человек, а умерших — 213. В конце января в Краснодаре, Новороссийске и Майкопе с подозрением на коронавирус госпитализировали несколько человек, однако диагноз не подтвердился.
Минздрав Кубани перешел в режим повышенной готовности. 27 января аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем, а 31 января Россия закрыла свои границы.
Роспотребнадзор России выпустил памятку с инструкцией, что нужно делать, чтобы не заразиться самому и обезопасить окружающих от коронавируса, ОРВИ и других инфекций. В ведомстве напомнили, что возбудители всех заболеваний высоко заразны и передаются преимущественно воздушно-капельным путем.
Чтобы не заразиться, Роспотребнадзор рекомендует:
- мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, а также перед едой и приготовлением пищи. Следует уделить особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд) и последующему полному осушению рук;
- после возвращения с улицы домой — вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос изотоническим раствором соли;
- прикасаться к лицу, глазам — только недавно вымытыми руками. При необходимости прикосновения к глазам или носу, если нет доступа к воде и мылу, для очистки рук можно использовать дезинфицирующие средства на спиртовой основе или воспользоваться одноразовой салфеткой;
- надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя;
- отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах скопления людей: распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования;
- избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа);
- не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и поверхностям в общественных пространствах;
- ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия;
- чаще проветривать помещения;
- не пользоваться общими полотенцами.
Чтобы не заразить окружающих во время болезни, нужно минимизировать контакты со здоровыми людьми, использовать одноразовые маски, пользоваться только личной посудой и ежедневно проводить влажную уборку. Кроме того, ведомство рекомендует «изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочалку, полотенца».
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Заплетать волосы, не обниматься и ничего не трогать руками
В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться коронавирусом
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