Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике коронавируса. Теперь угрозу представляет езда в трамваях в час пик

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Роспотребнадзор 10 марта опубликовал рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции

Напомним, в декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 10 марта количество заразившихся по всему миру достигло 114 тыс. 544 человек, умерло 4 тыс. 26 человек, выздоровело — 64 тыс. 32 человека. В России официально зарегистрировано 20 случаев заражения вирусом.

Ожидание и реальность:

На Кубани с подозрением на кронавирус находятся 70 человек. За каждым из них наблюдают, а информация ежедневно поступает в оперативный штаб при администрации Краснодарского края.

Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) похожи на симптомы обычного гриппа, объяснили специалисты Роспотребнадзора.

Симптомы коронавируса:

  • высокая температура;
  • головная боль;
  • слабость;
  • кашель;
  • затрудненное дыхание;
  • боли в мышцах;
  • тошнота;
  • рвота;
  • диарея.

Читайте также:

Специалисты не рекомендуют посещать общественные места (например, торговые центры), массовые мероприятия, ездить в трамваях в час пик. Одноразовая медицинская маска может уберечь от коронавируса, но нужно менять ее каждые 2-3 часа. По возвращении с улицы следует мыть руки с мылом, а гаджеты и технику нужно дезинфицировать. У каждого человека должны быть свои средства личной гигиены (полотенце, зубная щетка). Также следует избегать общения с людьми с признаками ОРВИ, тесных объятий и рукопожатий, написал телеканал «360».

Что нужно делать, если вы заподозрили у себя коронавирус:

  1. Не выходить из дома. При ухудшении самочувствия вызвать врача, рассказать ему, какие места вы посещали в последние две недели и с кем общались;
  2. Не контактировать со здоровыми людьми, особенно с пенсионерами и людьми с хроническими заболеваниями;
  3. Прикрывать рот салфеткой или платком при кашле и чихании. Если таковых нет под рукой, чихать нужно в локтевой сгиб;
  4. Пользоваться индивидуальными средствами личной гигиены и одноразовой посудой;
  5. Часто проветривать помещение, делать влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств.

Читайте также:

Напомним, после новостей о коронавирусе пользователи сервисов для размещения объявлений начали продавать различные талисманы, которые, по версии продавцов, помогают бороться с коронавирусом. Портал Юга.ру призывает не доверять подобным объявлениям и относиться к ним с юмором.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Общественный транспорт Роспотребнадзор Эпидемии

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике коронавируса. Теперь угрозу представляет езда в трамваях в час пик
В Новороссийске возле старого госпиталя нашли скелет человека
Уголовное дело против главы Ленинградского района передали в суд
Электрички из Краснодара в Горячий Ключ полтора месяца будут ходить по другому графику
На Кубани будет прохладнее и уже не так сухо
В Новороссийске спасли велосипедиста, который упал в яму

Лента новостей

Реклама на портале