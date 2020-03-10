Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике коронавируса. Теперь угрозу представляет езда в трамваях в час пик
Роспотребнадзор 10 марта опубликовал рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
Напомним, в декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. К 10 марта количество заразившихся по всему миру достигло 114 тыс. 544 человек, умерло 4 тыс. 26 человек, выздоровело — 64 тыс. 32 человека. В России официально зарегистрировано 20 случаев заражения вирусом.
Ожидание и реальность:
На Кубани с подозрением на кронавирус находятся 70 человек. За каждым из них наблюдают, а информация ежедневно поступает в оперативный штаб при администрации Краснодарского края.
Симптомы заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19) похожи на симптомы обычного гриппа, объяснили специалисты Роспотребнадзора.
Симптомы коронавируса:
- высокая температура;
- головная боль;
- слабость;
- кашель;
- затрудненное дыхание;
- боли в мышцах;
- тошнота;
- рвота;
- диарея.
Специалисты не рекомендуют посещать общественные места (например, торговые центры), массовые мероприятия, ездить в трамваях в час пик. Одноразовая медицинская маска может уберечь от коронавируса, но нужно менять ее каждые 2-3 часа. По возвращении с улицы следует мыть руки с мылом, а гаджеты и технику нужно дезинфицировать. У каждого человека должны быть свои средства личной гигиены (полотенце, зубная щетка). Также следует избегать общения с людьми с признаками ОРВИ, тесных объятий и рукопожатий, написал телеканал «360».
Что нужно делать, если вы заподозрили у себя коронавирус:
- Не выходить из дома. При ухудшении самочувствия вызвать врача, рассказать ему, какие места вы посещали в последние две недели и с кем общались;
- Не контактировать со здоровыми людьми, особенно с пенсионерами и людьми с хроническими заболеваниями;
- Прикрывать рот салфеткой или платком при кашле и чихании. Если таковых нет под рукой, чихать нужно в локтевой сгиб;
- Пользоваться индивидуальными средствами личной гигиены и одноразовой посудой;
- Часто проветривать помещение, делать влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств.
Напомним, после новостей о коронавирусе пользователи сервисов для размещения объявлений начали продавать различные талисманы, которые, по версии продавцов, помогают бороться с коронавирусом. Портал Юга.ру призывает не доверять подобным объявлениям и относиться к ним с юмором.