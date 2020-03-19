Сколько можно это хранить? Тест про гречку, макароны, тушенку и туалетную бумагу

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

В связи с пандемией коронавируса люди во всем мире расхватывают товары первой необходимости, килограммами скупают макароны, крупы, консервы и запасаются упаковками туалетной бумаги. Многим кажется, что этих запасов хватит на долгие месяцы. А хватит ли срока годности?

Стоит ли закупаться на годы вперед, или просроченные продукты все равно придется выкидывать? Журналист Юга.ру заглянул в собственные запасы и подготовил тест, посвященный сроку годности продуктов и товаров первой необходимости.

Сроки хранения товаров у разных производителей могут отличаться. Тест основан на реальных этикетках товаров средней ценовой категории, купленных в обычных сетевых магазинах.

Спасибо, что прошли наш тест!

/

Сколько можно это хранить?

Продукты питания Тесты Торговля

Смотрите также:

Новости

Путин подписал указ о выплатах на детей с 3 до 7 лет
В Краснодаре шестерых членов банды осудили за обналичивание 1,5 млрд рублей. Их главарь в розыске
В Адыгее руководитель госучреждения незаконно себя премировал на 1,5 млн рублей
На Кубани определили три медучреждения, которые будут оформлять больничные находящимся на карантине
Во время пандемии жителям Кубани предложили посмотреть выставки онлайн
В Сочи замглавы района заплатит штраф за стихийные свалки 

Лента новостей

Читайте также

Реклама на портале