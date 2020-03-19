Сколько можно это хранить? Тест про гречку, макароны, тушенку и туалетную бумагу
В связи с пандемией коронавируса люди во всем мире расхватывают товары первой необходимости, килограммами скупают макароны, крупы, консервы и запасаются упаковками туалетной бумаги. Многим кажется, что этих запасов хватит на долгие месяцы. А хватит ли срока годности?
Стоит ли закупаться на годы вперед, или просроченные продукты все равно придется выкидывать? Журналист Юга.ру заглянул в собственные запасы и подготовил тест, посвященный сроку годности продуктов и товаров первой необходимости.
Сроки хранения товаров у разных производителей могут отличаться. Тест основан на реальных этикетках товаров средней ценовой категории, купленных в обычных сетевых магазинах.
Спасибо, что прошли наш тест!
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Сколько можно это хранить?
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