Сколько можно это хранить? Тест про гречку, макароны, тушенку и туалетную бумагу

В связи с пандемией коронавируса люди во всем мире расхватывают товары первой необходимости, килограммами скупают макароны, крупы, консервы и запасаются упаковками туалетной бумаги. Многим кажется, что этих запасов хватит на долгие месяцы. А хватит ли срока годности?

Стоит ли закупаться на годы вперед, или просроченные продукты все равно придется выкидывать? Журналист Юга.ру заглянул в собственные запасы и подготовил тест, посвященный сроку годности продуктов и товаров первой необходимости.

Сроки хранения товаров у разных производителей могут отличаться. Тест основан на реальных этикетках товаров средней ценовой категории, купленных в обычных сетевых магазинах.