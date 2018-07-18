В Краснодаре открыли памятник летчику Филипову, погибшему в Сирии
В Краснодарском высшем военном училище летчиков установили памятник Герою России Роману Филипову, который погиб в Сирии
Гвардии майор Роман Филипов родился в 1984 году в Воронеже, в 2006-м окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, служил на Дальнем Востоке, где дошел до должности заместителя командира эскадрильи. Не раз отправлялся в командировки в Сирию, где уничтожал боевиков и сопровождал гуманитарные грузы.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года Филипов на штурмовике Су-25 выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии и был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Пилот успел доложить о катапультировании и погиб, подорвав себя гранатой, когда террористы окружили его. Летчику посмертно присвоили звание Героя России.
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Памятник Герою России торжественно открыли 18 июля на Аллее славы Краснодарского военного училища. В церемонии принял участие мэр города Евгений Первышов.
«Для нашего города почетно и значимо, что памятник майору Филипову установлен в его родном училище в Краснодаре, где Роман учился покорять небо. Важно, чтобы о подвиге Романа Филипова знали все будущие пилоты, курсанты училища», — отметил мэр.
На открытии монумента присутствовали родители, вдова и дочь Романа Филипова, а также представители власти Краснодара, ветеранских, общественных и патриотических организаций города.
Памятник представляет собой постамент в виде колонны с бронзовым бюстом майора Филипова. Автором монумента выступил скульптор Салават Щербаков. Памятник отливали в Кропоткине. Его изготовили и установили за счет спонсоров, при участии администрации Краснодара и депутатов гордумы, передает пресс-служба администрации Краснодара.
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