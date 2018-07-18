В Краснодаре открыли памятник летчику Филипову, погибшему в Сирии

В Краснодарском высшем военном училище летчиков установили памятник Герою России Роману Филипову, который погиб в Сирии

Гвардии майор Роман Филипов родился в 1984 году в Воронеже, в 2006-м окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков, служил на Дальнем Востоке, где дошел до должности заместителя командира эскадрильи. Не раз отправлялся в командировки в Сирию, где уничтожал боевиков и сопровождал гуманитарные грузы.

Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года Филипов на штурмовике Су-25 выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии и был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Пилот успел доложить о катапультировании и погиб, подорвав себя гранатой, когда террористы окружили его. Летчику посмертно присвоили звание Героя России.