Легитимность и сосиски. Для чего нужны выборы и почему в них верят
Политолог Роман Иноземцев утверждает, что выборы никогда не предназначались для отбора лучших, но без иллюзии народного выбора любая власть мгновенно теряет легитимность.
От редакции. Этот материал продолжает дискуссию, начатую колонкой Дениса Куренова «Мандат орла и решки». В ней автор рассказывает, почему выборы исторически считались не демократическим, а аристократическим институтом, как в древних Афинах подлинное народовластие осуществлялось через слепой жребий и почему современные эксперименты с сортицией — от ирландских гражданских ассамблей до суда присяжных — доказывают, что случайный гражданин порой оказывается честнее и эффективнее профессионального политика.
С большим интересом прочитал колонку Дениса Куренова о выборах и демократии и должен сказать, что в ней почему-то отсутствовало слово «легитимность». А ведь это важнейшее слово, вокруг которого и вертятся любые выборы. Легитимность — это признание обществом за каким-то человеком или людьми права этим обществом управлять. Замечу, что «легитимность власти» — это не то же самое, что и «легальность власти», когда власть соответствует букве закона. Соответственно, глава государства, который вынужден бежать от своего народа за границу, нелегитимен по определению.
Земная и небесная легитимность
Так вот, истинной властью обладает лишь тот, кто легитимен. Но что дает легитимность? Легитимность обеспечивает источник власти. По Конституции им является многонациональный народ Российской Федерации. И в массовом сознании происходит путаница относительно этого термина. Мол, раз народ — источник власти, значит, власть у народа. К сожалению, источник власти — это то, к чему апеллируют представители правящего класса, который есть в любом государстве, для придания своим действиям легитимности. То есть люди должны исполнять законы, написанные депутатами и подписанные президентом, потому что эти люди пришли к власти через выборы, а значит, через них нация осуществляет самоуправление. Так работает то, что я называю «легитимностью земли», а Макс Вебер называл «рационально-легальным» видом легитимного господства, основанным на вере в законность установленных процедур. Да, любая власть основывается прежде всего на вере и доверии. Без доверия людей власть утрачивается.
Но, помимо легитимности земли, есть еще легитимность неба, или традиционный тип господства у Вебера. При нем источником власти является уже Бог, сущий на небе. Вот, собственно, при таком типе легитимности мы и видим в том числе массовое применение жребия как способа назначения людей на государственные посты. Мол, таким образом боги вершат свой выбор. И хоть богам в этом выборе могли «помогать», легитимация власти, полученной через жребий, была от божьей воли. Но практики жребия существуют и сегодня даже в государствах, не апеллирующих к небу. Например, в суде присяжных, где от коллегии назначенных случайным образом людей требуется ответить на вопрос, доказана ли вина подсудимого. При этом основной критерий отбора людей в эту коллегию — их беспристрастность, то есть вера в то, что подобранные люди будут оценивать аргументы за и против, а не выгораживать своих или «топить» противников. Таким образом, если мы хотим больше подобных практик, то нужно увеличивать степень веры и доверия в обществе.
Вера в выборы
И тут мы подходим к интересному вопросу: есть ли вера в современные выборы? Конечно, есть. Это, прежде всего, вера в разумного избирателя, изучившего программы кандидатов и сделавшего осознанный выбор в пользу политика, готового отстаивать его интересы. Эта конструкция — часть мифа, лежащего в основе любой нации, без которого власть теряет свою легитимность. Однако, перефразирую американского юриста и литератора Джона Годфри Сакса: выборы, как сосиски, перестают вызывать уважение соразмерно нашему знанию о том, как они делаются [в оригинальной цитате 1869 года Сакс сравнивает с сосисками законы. — Прим. Юга.ру]. Отсюда, собственно, и широкий скепсис тех же американских и французских революционеров к идее выборов. В их глазах это не рациональный выбор миллионов рациональных индивидов, а набор технологий и манипуляций, которые возвеличивают не профессионалов и достойных людей, а тех, кто готов лгать, потакать слабостям и порокам людей и оплачивать дорогие избирательные кампании.
«Шулерам нужно, чтобы избиратели остались дома»:
На то есть рациональное объяснение через пирамиду Маслоу: чем ниже планка, тем шире охват. И коль скоро на выборах побеждают те, кто получает большинство голосов, снижение планки становится неизбежным процессом во всех демократиях, ведь человек, который тратит на работу 11 часов в сутки, как правило, не имеет ни сил, ни времени, ни желания распутывать клубки общественно-политических проблем. Он хочет, чтобы эти проблемы решил кто-то специально отобранный, то есть политик. В сущности, выборы напоминают поход на рынок: избиратель здесь выступает покупателем, а политики — продавцами. Каждый из них продает решение какой-нибудь проблемы, естественно, приукрашивая как свои способности решать проблемы, так и значимость самих проблем. Отправляясь за покупками, мы пишем списки, сравниваем товары и изучаем отзывы о продавцах, чтобы не потратить деньги зря. И этот процесс вовсе не такой простой и легкий, как может показаться — даже чтобы быть потребителем, нужно иметь какую-то квалификацию.
Однако, судя по тому, что идею выборов критиковали в разные времена и эпохи, веры в квалификацию политического потребителя было мало уже в древних Афинах. Даже сегодня многие продавцы умудряются продавать что-то откровенно ненужное или что-то откровенно вредное. А придя к власти, политики слишком увлеченно воздают спонсорам за поддержку и решают свои личные проблемы активнее проблем национальных. Как мы видим, даже квалифицированного потребителя не так просто вырастить, а квалифицированного избирателя тем более. К тому же если взять любую сферу деятельности человека, то мы всегда обнаружим, что большинство-то, как правило, неквалифицированно. Большинство людей не знает, как нужно проектировать автомобили, хотя пользуется ими, большинство не знает, как нужно выращивать овощи и фрукты, хотя ест их каждый день, большинство не знает, как делать обувь, хотя ее носит. Соответственно, большинство не разбирается в политике, хотя определяет судьбу нации.
Но зачем же тогда выборы, если избиратель невежествен и не способен сделать рациональный выбор и отобрать лучших? Выборы нужны ради веры в то, что государство осуществляет волю земли. Точно так же, как жребий был выражением воли неба. А вера является краеугольным камнем всякого государства. Да и людям вера строить и жить помогает, с ней легче и проще.
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