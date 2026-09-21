Легитимность и сосиски. Для чего нужны выборы и почему в них верят

Политолог Роман Иноземцев утверждает, что выборы никогда не предназначались для отбора лучших, но без иллюзии народного выбора любая власть мгновенно теряет легитимность.

От редакции. Этот материал продолжает дискуссию, начатую колонкой Дениса Куренова «Мандат орла и решки». В ней автор рассказывает, почему выборы исторически считались не демократическим, а аристократическим институтом, как в древних Афинах подлинное народовластие осуществлялось через слепой жребий и почему современные эксперименты с сортицией — от ирландских гражданских ассамблей до суда присяжных — доказывают, что случайный гражданин порой оказывается честнее и эффективнее профессионального политика.

С большим интересом прочитал колонку Дениса Куренова о выборах и демократии и должен сказать, что в ней почему-то отсутствовало слово «легитимность». А ведь это важнейшее слово, вокруг которого и вертятся любые выборы. Легитимность — это признание обществом за каким-то человеком или людьми права этим обществом управлять. Замечу, что «легитимность власти» — это не то же самое, что и «легальность власти», когда власть соответствует букве закона. Соответственно, глава государства, который вынужден бежать от своего народа за границу, нелегитимен по определению.

Земная и небесная легитимность

Так вот, истинной властью обладает лишь тот, кто легитимен. Но что дает легитимность? Легитимность обеспечивает источник власти. По Конституции им является многонациональный народ Российской Федерации. И в массовом сознании происходит путаница относительно этого термина. Мол, раз народ — источник власти, значит, власть у народа. К сожалению, источник власти — это то, к чему апеллируют представители правящего класса, который есть в любом государстве, для придания своим действиям легитимности. То есть люди должны исполнять законы, написанные депутатами и подписанные президентом, потому что эти люди пришли к власти через выборы, а значит, через них нация осуществляет самоуправление. Так работает то, что я называю «легитимностью земли», а Макс Вебер называл «рационально-легальным» видом легитимного господства, основанным на вере в законность установленных процедур. Да, любая власть основывается прежде всего на вере и доверии. Без доверия людей власть утрачивается.



Но, помимо легитимности земли, есть еще легитимность неба, или традиционный тип господства у Вебера. При нем источником власти является уже Бог, сущий на небе. Вот, собственно, при таком типе легитимности мы и видим в том числе массовое применение жребия как способа назначения людей на государственные посты. Мол, таким образом боги вершат свой выбор. И хоть богам в этом выборе могли «помогать», легитимация власти, полученной через жребий, была от божьей воли. Но практики жребия существуют и сегодня даже в государствах, не апеллирующих к небу. Например, в суде присяжных, где от коллегии назначенных случайным образом людей требуется ответить на вопрос, доказана ли вина подсудимого. При этом основной критерий отбора людей в эту коллегию — их беспристрастность, то есть вера в то, что подобранные люди будут оценивать аргументы за и против, а не выгораживать своих или «топить» противников. Таким образом, если мы хотим больше подобных практик, то нужно увеличивать степень веры и доверия в обществе.