ВОЗ рассказала мифы о коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 16 марта опубликовала мифы и ложные представления о коронавирусе
ВОЗ рассказала, что электросушители для рук не убивают коронавирус, а ультрафиолетовую лампу не следует использовать для дезинфекции рук и кожного покрова, так как УФ-излучение может вызвать раздражение. Также не поможет обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью и регулярное промывание носа солевым раствором. Не спасет от коронавируса и чеснок.
Кроме того, специалисты напомнили, что антибиотики не действуют против вирусов, а лечат только бактериальные инфекции. На данный момент не существует лекарств для профилактики и лечения коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Кубани.
Вот еще несколько мифов о коронавирусе:
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Передача вирусного возбудителя COVID‑19 происходит в районах с жарким влажным климатом. Вирусный возбудитель COVID‑19 может передаваться не только в зонах с жарким влажным климатом. Необходимо принимать меры защиты вне зависимости от климатических условий.
Пребывание на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить коронавирус. Температура тела здорового человека всегда держится в пределах от 36,5 °С до 37 °С. Поэтому пребывание на улице в холодную погоду не поможет бороться с новой инфекцией или другими болезнями.
Горячая ванна не поможет против коронавируса. Прием горячей ванны не спасет от заражения, так как, опять же, нормальная температура тела держится в пределах от 36,5 °C до 37 °C независимо от температуры воды в ванне или душе.
Что рекомендовал Роспотребнадзор:
Коронавирус не передается через укусы комаров. Новый коронавирус — респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем — то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например, при кашле или чихании, а также из капель слюны или выделений из носа. Информации о возможности передачи вируса 2019-nCoV через укусы комаров на данный момент нет.
Коронавирусом могут заразиться не только пожилые люди. Заразиться могут представители всех возрастных категорий. Пожилые люди и люди, больные определенными заболеваниями (например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. На следующий день стало известно, что коронавирусом заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. К 16 марта в России COVID-19 заразились 93 человека.
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