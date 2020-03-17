ВОЗ рассказала мифы о коронавирусе

ВОЗ рассказала, что электросушители для рук не убивают коронавирус, а ультрафиолетовую лампу не следует использовать для дезинфекции рук и кожного покрова, так как УФ-излучение может вызвать раздражение. Также не поможет обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью и регулярное промывание носа солевым раствором. Не спасет от коронавируса и чеснок.

Кроме того, специалисты напомнили, что антибиотики не действуют против вирусов, а лечат только бактериальные инфекции. На данный момент не существует лекарств для профилактики и лечения коронавируса, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Кубани.

Вот еще несколько мифов о коронавирусе: