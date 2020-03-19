Самоизоляция поможет сэкономить до 46% семейного бюджета — эксперты

Специалисты 19 марта сообщили, сколько средств могут сэкономить люди во время карантина из-за коронавируса

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. ВК 19 марта в мире были заражены более 222,6 тыс. человек, 9,1 тыс. скончались, 84,5 тыс. заболевших выздоровели. В России официально зарегистрировали 147 случаев заражения, один из них — в Краснодарском крае. По всему миру, в том числе в РФ, отменили массовые мероприятия, перевели школы и вузы на дистанционное обучение, компании отправили работников на удаленную работу.

Специалисты компании FinExpertiza проанализировали статистику расходов домохозяйств в России за третий квартал прошлого года и подсчитали, сколько средств сэкономит человек, находясь на карантине, то есть если не будет посещать кафе и рестораны, ТРЦ и культурные мероприятия, а также не пользоваться транспортом.

Выяснилось, что в среднем самоизоляция позволит сэкономить россиянам 29,2% средств, так как 15,5% семейного бюджета уходит на транспортные расходы, 10,1% составляют траты на отдых, а 3,6% — на общепит, сообщили «Известия».

Таким образом, находясь на карантине, каждый член семьи сэкономит около 5,7 тыс. рублей. Выгоднее всего сидеть на карантине в Архангельской области (экономия 46,1%), в Москве (45,1%) и в Ненецком автономном округе (35,7%), добавил телеканал «360».

Однако управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский предупредил, что в условиях самоизоляции часть этих средств может быть потрачена на еду или импульсные покупки через интернет.

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«Еда, купленная на две недели вперед, нередко может быть съедена за три дня. Тогда расходы растут примерно на 400%, вместо того чтобы уменьшаться», — рассказал Жарский.