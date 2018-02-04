Минобороны РФ подтвердило гибель пилота сбитого в Сирии российского штурмовика

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Министерство обороны РФ сообщило, что боевики в Сирии сбили самолет Су-25 Воздушно-космических сил России

По предварительным данным, 3 февраля штурмовик выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб» и был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик доложил о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам террористической организации «Джабхат ан-Нусра», которая позже подтвердила ответственность за сбитый самолет.

Пилот погиб при ведении боя с террористами, сообщает RT.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с Турцией, которая ответственна за зону деэскалации, ведут работу для возвращения тела летчика на родину.

В ответ на сбитый штурмовик российские военные нанесли удар высокоточным оружием по району, из которого запустили ракету. В результате были уничтожены более 30 боевиков.

Напомним, в конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном выводе российских войск из Сирии. Но там продолжат работать Центр по примирению враждующих сторон и две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

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