Минобороны РФ подтвердило гибель пилота сбитого в Сирии российского штурмовика
Министерство обороны РФ сообщило, что боевики в Сирии сбили самолет Су-25 Воздушно-космических сил России
По предварительным данным, 3 февраля штурмовик выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб» и был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик доложил о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам террористической организации «Джабхат ан-Нусра», которая позже подтвердила ответственность за сбитый самолет.
Пилот погиб при ведении боя с террористами, сообщает RT.
В сирийской провинции Идлиб был сбит российский штурмовик Су-25. По сообщению Минобороны РФ, пилот успел катапультироваться, но погиб, сражаясь с боевиками https://t.co/Sxf1yD1Rl5 pic.twitter.com/PAhIVkSW2M— RT на русском (@RT_russian) February 4, 2018
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с Турцией, которая ответственна за зону деэскалации, ведут работу для возвращения тела летчика на родину.
В ответ на сбитый штурмовик российские военные нанесли удар высокоточным оружием по району, из которого запустили ракету. В результате были уничтожены более 30 боевиков.
Напомним, в конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном выводе российских войск из Сирии. Но там продолжат работать Центр по примирению враждующих сторон и две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.
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