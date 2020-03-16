Мишустин придумал, как Россия будет бороться с коронавирусом

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Премьер-министр Михаил Мишустин 16 марта провел оперативное совещание, на котором предложил меры по борьбе с коронавирусом в России

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. 13 марта Краснодарский край перешел в режим повышенной готовности, также в регионе запретили массовые мероприятия с участием более 1 тыс. человек.

14 марта в России был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, соответствующее постановление было опубликовано 16 марта на сайте Правительства. Совет возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. В общей сложности в состав совета вошло 30 человек.

Как написал RT, 16 марта на оперативном совещании Мишустин предложил список мер по борьбе с вирусом:

  • До конца 17 марта должен быть разработан план первоочередных действий в связи с распространением коронавируса
  • Россия закрывает границу с Белоруссией для пассажирского сообщения
  • Правительство будет вести полный онлайн-мониторинг экономической ситуации в стране. Резерв на поддержку экономики и россиян составит 300 млрд рублей.
  • Упрощение поставок внутри страны и из-за границы. С 17 марта на таможне запускается «зеленый коридор» для товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями, а также снимается ограничение в городской черте для транспорта торговых сетей
  • Отсрочка по выплате налогов для авиакомпаний и турфирм (в дальнейшем эту меру могут распространить и на другие отрасли)
  • Расширение программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса
  • Крупные корпорации должны «включить все свои ресурсы» для борьбы с распространением COVID-19 и наладить бесперебойную работу предприятий
  • Будет создана система онлайн-оповещения граждан (в том числе и в соцсетях), запущена единая горячая линия о развитии ситуации с распространением коронавируса
  • Особый порядок оплаты больничных россиянам на карантине
  • Стимулирующие выплаты и премии для медиков
  • Лекарства без рецепта можно будет заказывать через интернет

«Коронавирусная инфекция угрожает прежде всего пожилым людям и тем, кто имеет какие-то заболевания, особенно хронические. Самоограничения, которые сейчас необходимы, направлены прежде всего на профилактику. Мы стараемся работать на упреждение. Принимаем хоть и жесткие, но абсолютно оправданные меры, чтобы защитить наших граждан. Прошу отнестись к этому с пониманием», — обратился Мишустин к россиянам.

По состоянию на 16 марта 169 тыс. 377 человек в мире заболели коронавирусом, выздоровело 77 тыс. 256, умерло 6 тыс. 512 человек.

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