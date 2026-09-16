Почему рак шеи и головы при ВПЧ вероятнее до 22 раз и как влияет курение

Краснодарский край Распечатать

Олеся Гончарова© Фото из личного архива Олеси Гончаровой

Краснодарский онколог Олеся Гончарова рассказывает о своевременном выявлении и профилактике развития рака шеи и головы.

Олеся Гончаровазаведующая отделением дневного стационара противоопухолевой лекарственной терапии Клинического онкологического диспансера № 1 минздрава Кубани.

Ежегодно в мире регистрируют больше 870 тыс. новых случаев плоскоклеточного рака головы и шеи, а смертность достигает 50%. Своевременное обнаружение и лечение этого вида рака увеличивают шанс на выживаемость до 100+ месяцев. На прогноз существенно влияет и наличие двух ключевых факторов риска: вирус папилломы человека (ВПЧ) и курение.

  • © Фото Olga Kononenko с сайта unsplash.com
    © Фото Olga Kononenko с сайта unsplash.com

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Сегодня ВПЧ — один из основных возбудителей не только рака шейки матки, но и гортани и полости рта. Наличие ВПЧ увеличивает риск развития любого вида опухоли в семь раз, а рака ротоглотки — в 22 раза, поэтому огромное значение имеет его своевременное выявление и профилактика.

При этом среди мужчин заболеваемость плоскоклеточным раком головы и шеи в три раза выше, чем среди женщин. Такие показатели могут быть связаны с более высокой распространенностью табакокурения.

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Курение втрое повышает риск развития плоскоклеточного рака головы и шеи вне зависимости от статуса ВПЧ, причем чем выше статус курения и больше число выкуриваемых сигарет в день, тем выше шансы неблагоприятных исходов.

Основная цель любого врача — достижение полного отказа пациента от курения, однако не все из них, даже осознавая риски развития тяжелых осложнений, мотивированы на отказ от вредной привычки. Ситуация такова, что порядка трети курильщиков сохраняют свой статус даже после оперативного вмешательства.

В случае тяжелой зависимости вместо обычных запретов стоит рассмотреть стратегию снижения вреда путем временного переключения с обычных сигарет на нагреваемый табак. При этом важно сохранять жесткие ограничительные меры по пресечению оборота контрафактной продукции и недопущению несовершеннолетних к любым никотинсодержащим изделиям.

Совершенствование подходов к борьбе с онкологическими заболеваниями включает несколько ключевых направлений: усиление первичной профилактики, регулярных скринингов и модификации поведенческих рисков, а также интеграция вакцинации от ВПЧ в Национальный календарь прививок РФ позволит остановить распространение опухолей головы и шеи, снизить показатели онкологической смертности и повысить продолжительность и качество жизни населения страны.

Здоровье Медицина Наркотики

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Почему рак шеи и головы при ВПЧ вероятнее до 22 раз и как влияет курение
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