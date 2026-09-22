От сильных ливней до похолодания до 18 °С: какая погода будет в Краснодаре в ближайшие дни

МЦУ Краснодара сообщил , что в среду и четверг, 23 и 24 сентября, в городе ожидается ухудшение погоды. Прольются сильные дожди и ливни с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20–25 м/с. В столице Кубани объявили штормовое предупреждение.

Как пояснил синоптик Михаил Леус, ухудшение метеоусловий связано с прохождением атмосферных фронтов от уходящего на север циклона. Из-за этого по всей территории края пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом температурный фон изменится незначительно и в ближайшие дни пока останется на пару градусов выше климатической нормы.



Похолодание придет в Краснодар ближе к концу рабочей недели. По данным сервиса «Яндекс Погода», столбики термометров в городе опустятся до 18 °С днем и до 13 °С ночью. Однако уже к выходным в краевую столицу вернется тепло — воздух снова прогреется до 23–25 °С.