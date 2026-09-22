От сильных ливней до похолодания до 18 °С: какая погода будет в Краснодаре в ближайшие дни

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 23 и 24 сентября ожидаются ливни с градом и сильным ветром. К концу недели в городе похолодает

МЦУ Краснодара сообщил, что в среду и четверг, 23 и 24 сентября, в городе ожидается ухудшение погоды. Прольются сильные дожди и ливни с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 20–25 м/с. В столице Кубани объявили штормовое предупреждение.

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Как пояснил синоптик Михаил Леус, ухудшение метеоусловий связано с прохождением атмосферных фронтов от уходящего на север циклона. Из-за этого по всей территории края пройдут кратковременные дожди с грозами. При этом температурный фон изменится незначительно и в ближайшие дни пока останется на пару градусов выше климатической нормы.

Похолодание придет в Краснодар ближе к концу рабочей недели. По данным сервиса «Яндекс Погода», столбики термометров в городе опустятся до 18 °С днем и до 13 °С ночью. Однако уже к выходным в краевую столицу вернется тепло — воздух снова прогреется до 23–25 °С.

Как писали Юга.ру, ученый поделился прогнозом для Краснодарского края на конец сентября и начало октября.

Город Краснодар Погода Штормовые предупреждения

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От сильных ливней до похолодания до 18 °С: какая погода будет в Краснодаре в ближайшие дни
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