Роспотребнадзор рассказал, как себя вести на домашнем карантине

Краснодарский край

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Роспотребнадзор 18 марта опубликовал основные принципы карантина в домашних условиях

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 18 марта в мире были заражены 218,8 тыс. человек, 8,8 тыс. скончались, 84,1 тыс. заболевших выздоровели. В России официально зарегистрировали 147 случаев заражения, один из них — в Краснодарском крае. По всему миру, в том числе в РФ, отменили массовые мероприятия, перевели школы и вузы на дистанционное обучение, компании отправили работников на удаленную работу.

Граждане, которые контактировали с больными или вернулись из путешествия либо командировки, должны сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и соблюдать карантин у себя дома 14 дней.

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Те, кто находился в странах, неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, могут соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире. Это значит, что нельзя выходить из дома весь период карантина, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор. По возможности необходимо находиться в отдельной комнате, а также пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами. Приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода нужно дистанционно онлайн или с помощью волонтеров.

Роспотребнадзор посоветовал исключить контакты с членами семьи или другими лицами и использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства — например, маску, спиртовые салфетки. В ведомстве ответили на другие вопросы, касающиеся домашнего карантина.

Почему именно 14 дней? Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы.

Что обязательно нужно делать во время карантина? Необходимо мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками — перед едой, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета. Нужно регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением бытовой химии и моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

Что еще рекомендовал Роспотребнадзор:

Что делать с мусором? Его нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Можно попросить друзей, знакомых или волонтеров, чтобы они вынесли мусор.

Как поддерживать связь с друзьями и родными? Можно общаться с помощью видео- и аудиосвязи, по интернету. Главное — не выходить из дома, пока не закончится карантин.

Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине? У них берут анализы на коронавирус? Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства контроля. За всеми, кто находится на карантине, наблюдают на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На десятые сутки карантина врачи берут анализы для исследования на COVID-19 (мазок из носа или глотки).

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Как получить больничный на период карантина? В режиме карантина дома открывают лист нетрудоспособности на две недели. Чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику. Его можно заказать по телефону с доставкой на дом.

Также в Роспотребназдре напомнили, что при первых симптомах коронавируса необходимо обратиться в больницу. Если человек нарушает режим карантина, его помещают в инфекционный стационар. Карантин на дому завершается после 14 дней на дому в изоляции, если отсутствуют признаки заболевания и после получения отрицательных результатов анализов.

Карантин Коронавирус Медицина Роспотребнадзор

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