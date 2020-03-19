Роспотребнадзор рассказал, как себя вести на домашнем карантине

Роспотребнадзор 18 марта опубликовал основные принципы карантина в домашних условиях

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 18 марта в мире были заражены 218,8 тыс. человек, 8,8 тыс. скончались, 84,1 тыс. заболевших выздоровели. В России официально зарегистрировали 147 случаев заражения, один из них — в Краснодарском крае. По всему миру, в том числе в РФ, отменили массовые мероприятия, перевели школы и вузы на дистанционное обучение, компании отправили работников на удаленную работу. Граждане, которые контактировали с больными или вернулись из путешествия либо командировки, должны сообщить о своем возвращении в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией и соблюдать карантин у себя дома 14 дней.

Те, кто находился в странах, неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, могут соблюдать совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире. Это значит, что нельзя выходить из дома весь период карантина, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор. По возможности необходимо находиться в отдельной комнате, а также пользоваться отдельной посудой, индивидуальными средствами гигиены, бельем и полотенцами. Приобретать продукты и необходимые товары домашнего обихода нужно дистанционно онлайн или с помощью волонтеров. Роспотребнадзор посоветовал исключить контакты с членами семьи или другими лицами и использовать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства — например, маску, спиртовые салфетки. В ведомстве ответили на другие вопросы, касающиеся домашнего карантина.

Почему именно 14 дней? Две недели карантина по продолжительности соответствуют инкубационному периоду коронавирусной инфекции — времени, когда болезнь может проявить первые симптомы. Что обязательно нужно делать во время карантина? Необходимо мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожными антисептиками — перед едой, перед контактом со слизистыми оболочками глаз, рта, носа, после посещения туалета. Нужно регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку с применением бытовой химии и моющим или моюще-дезинфицирующим эффектом.

Что делать с мусором? Его нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выставить за пределы квартиры. Можно попросить друзей, знакомых или волонтеров, чтобы они вынесли мусор. Как поддерживать связь с друзьями и родными? Можно общаться с помощью видео- и аудиосвязи, по интернету. Главное — не выходить из дома, пока не закончится карантин. Кто наблюдает за теми, кто находится на карантине? У них берут анализы на коронавирус? Для контроля за нахождением на карантине могут использоваться электронные и технические средства контроля. За всеми, кто находится на карантине, наблюдают на дому и обязательно ежедневно измеряют температуру. На десятые сутки карантина врачи берут анализы для исследования на COVID-19 (мазок из носа или глотки).