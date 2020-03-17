На Кубани волонтеры будут доставлять пожилым людям еду и лекарства во время пандемии коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае пожилым людям предложили вызывать волонтеров, которые купят им еду и лекарства

16 марта в 12 регионах России, в том числе на Кубани, заработал волонтерский штаб для помощи пожилым людям во время пандемии коронавируса. Это совместный проект общественного движения «Волонтеры-медики» и Общероссийского народного фронта. Цель инициативы — оказать содействие людям старшего поколения, которые находятся в особой группе риска в условиях распространения COVID-19.

Чтобы воспользоваться помощью волонтера, пенсионеры могут позвонить по телефону горячей линии 8(800)200-34-11, оставить заявку на сайте ОНФ или в приложении «ОНФ. Помощь». Волонтеров можно попросить о покупке продуктов или лекарств, корма для домашних животных, а также о мелкой помощи по дому.

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Помощь будут оказывать представители движения «Волонтеры-медики». Предполагается, что для безопасности активисты не будут заходить в дома, также на них будут медицинские маски и перчатки. В краевом отделении ОНФ уточнили, что сейчас помощь оказывают около 100 человек в нескольких городах края. На сайте «Добровольцы России» могут зарегистрироваться те волонтеры, которые готовы оказать помощь.

По словам председателя совета Ассоциации волонтерских центров Артема Метелева, для волонтеров подготовят обучающий курс с учетом психологических и медицинских особенностей и потребностей пожилых граждан, также их проинструктируют о мерах профилактики.

Также в пресс-службе администрации Кубани 17 марта сообщили, что в крае из-за коронавируса ввели запрет на посещение интернатов для престарелых и инвалидов, а также детских домов. Сейчас в таких учреждениях проживают порядка 10,4 тыс. человек.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на сегодняшний вечер, COVID-19 зарегистрирован у 114 россиян, в их числе один житель Краснодарского края. Всего в мире его выявили у 185 тыс. человек, умерли 7,3 тыс. заболевших, выздоровели 80 тыс. инфицированных.

Волонтеры Вузы Здравоохранение Коронавирус ОНФ Продукты питания

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