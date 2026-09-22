В Краснодарском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Где можно ввести вакцину?

Краснодарский край

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  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

С 22 сентября в больницах Кубани можно сделать прививку от гриппа

22 сентября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о старте ежегодной прививочной кампании против гриппа. 

По словам вице-губернатора Елены Воробьевой, в регион поступила первая партия вакцины, которую до конца недели распределят в больницы и поликлиники муниципалитетов. Старт кампании в каждом районе будет зависеть от сроков поставки препарата. 

3,5 млн человек и три новых штамма:

Вакцинироваться можно бесплатно по месту жительства, а также в мобильных пунктах. Перед прививкой рекомендуется посетить терапевта, чтобы исключить противопоказания. 

По данным Воробьевой, в 2026 году привить планируют более 2,7 млн человек. 

Прививка от гриппа — один из самых эффективных способов защиты от болезни. В состав вакцины вводят антигены — части или ослабленные формы вируса гриппа, которые «знакомят» иммунную систему с вирусом. В ответ организм запускает выработку специальных белков — антител.

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