В России коронавирусом заразились уже 147 человек

Краснодарский край, Вся Россия

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18 марта стало известно, что в России зарегистрировали за сутки 33 новых случая заражения коронавирусом

Коронавирус — это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышках пневмонии в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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Массовые случаи заражения граждан России на территории страны стали регистрировать с начала марта. Так, 6 марта было известно о 10 заболевших, через сутки число заразившихся увеличилось до 14, 8 марта заболели уже 17 россиян, к 14 марта количество зараженных достигло 59 человек, а через три дня количество зараженных превысило сотню — 114 случаев

18 марта оперштаб сообщил о 33 новых случаях заражения. 31 заболевший коронавирусом выявлен в Москве, 1 — в Томской области и еще 1 — в Новосибирской области, написал RT.

По данным Минздрава, было проведено 122 тыс. 854 исследований на коронавирус, на текущий момент выявлено 147 заболевших, выписано по выздоровлению 5 человек.

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Отметим, что на Кубани известно только об одном инфицированном. Юга.ру писали, что в Краснодарском крае 12 марта был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом у жителя Приморско-Ахтарского района, который который вернулся из итальянской Вероны.

Всего под наблюдением из-за коронавируса в регионе находятся 343 человека.

К моменту публикации новости, в мире заболели коронавирусом 204,2 тыс. человек, выздоровело 82 тыс. заболевших, умерло 8,2 тыс. человек.

Коронавирус Министерство здравоохранения РФ Эпидемии

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