В Новороссийске ветер разбросал с крыши упаковку металлопрофиля
Новороссийцы 18 марта засняли, как ветер разбросал с ремонтируемой крыши листы кровли
Инцидент произошел около 17:30 на улице Советов. Видео с разлетающимися листами кровли попало в соцсети.
«При проведении планового ремонта на кровле многоквартирного дома порывом ветра сорвало упаковку металлопрофиля (около 30 листов), который находился на крыше дома», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В результате падения листов никто из прохожих не пострадал, однако повреждения получили пять припаркованных вблизи легковых автомобилей.
По данным гидрометеобюро Новороссийска, в городе сегодня сохранится норд-ост скоростью 15-20 м/с, ночью порывы достигнут 20-29 м/с. Днем 19 марта порывы будут в пределах 18-23 м/с, высота волн при этом может составить до 1,5 метров.
Жителей города просят быть внимательными и обеспечить личную безопасность, безопасность детей и сохранность имущества.
View this post on Instagram
В Новороссийске сегодня разбушевался норд-ост. Ураганный ветер сорвал крышу многоквартирного дома на улице Советов. Момент ЧП попал на камеры мобильных телефонов. На кадрах видно, как железные листы разлетаются в стороны. Как сообщил начальник городской службы спасения Алексей Одеров, спасатели уже устранили последствия инцидента. В пресс-службе регионального управления МЧС РФ добавили, что в результате падения листов было повреждено 5 припаркованных вблизи легковых автомобилей. Погибших и пострадавших нет. #ураган #сорвалкрышу #чпновороссийск
Как писали Юга.ру, в феврале ветер сорвал крышу школы в Тамани, эвакуировали почти 600 человек.
Читайте также
Концертные залы и театры Краснодара отменили все события из-за коронавируса
Но кое-где еще можно посмотреть на искусство