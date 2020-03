В Новороссийске ветер разбросал с крыши упаковку металлопрофиля

View this post on Instagram

В Новороссийске сегодня разбушевался норд-ост. Ураганный ветер сорвал крышу многоквартирного дома на улице Советов. Момент ЧП попал на камеры мобильных телефонов. На кадрах видно, как железные листы разлетаются в стороны. Как сообщил начальник городской службы спасения Алексей Одеров, спасатели уже устранили последствия инцидента. В пресс-службе регионального управления МЧС РФ добавили, что в результате падения листов было повреждено 5 припаркованных вблизи легковых автомобилей. Погибших и пострадавших нет. #ураган #сорвалкрышу #чпновороссийск