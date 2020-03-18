В Новороссийске ветер разбросал с крыши упаковку металлопрофиля

Новороссийцы 18 марта засняли, как ветер разбросал с ремонтируемой крыши листы кровли

Инцидент произошел около 17:30 на улице Советов. Видео с разлетающимися листами кровли попало в соцсети.

«При проведении планового ремонта на кровле многоквартирного дома порывом ветра сорвало упаковку металлопрофиля (около 30 листов), который находился на крыше дома», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате падения листов никто из прохожих не пострадал, однако повреждения получили пять припаркованных вблизи легковых автомобилей.

По данным гидрометеобюро Новороссийска, в городе сегодня сохранится норд-ост скоростью 15-20 м/с, ночью порывы достигнут 20-29 м/с. Днем 19 марта порывы будут в пределах 18-23 м/с, высота волн при этом может составить до 1,5 метров.

Жителей города просят быть внимательными и обеспечить личную безопасность, безопасность детей и сохранность имущества.