Бензин с черного хода. Почему кубанские власти путают дефицит с логистическим сбоем

Активистка Яна Антонова рассуждает о топливном кризисе на Кубани, «советских» ошибках губернатора Кондратьева и законах рынка, которые нельзя отменить угрозами. На оперативном совещании 4 сентября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил о намерении снять любые лимиты на отпуск топлива на АЗС и обвинил сами АЗС в создании искусственного дефицита бензина. По словам главы региона, бензин и дизель поступают на Кубань в достаточном количестве, а дефицит топлива на заправках объясняется проблемами с логистикой. «Вся логистическая цепочка должна работать безотказно, как часовой механизм», — заявил Вениамин Кондратьев. По мнению губернатора, топливо намеренно придерживают. «При наличии топлива на некоторых заправках его не продают. Подобные действия недопустимы, как и любые попытки устроить ажиотаж на месте. Все эти факты передадим в правоохранительные органы», — пригрозил Кондратьев. В ходе оперативного совещания он также рассказал о случаях продажи бензина «с черного хода»: «Фиксируются случаи, когда на заправках отпускается бензин с черного хода. Подъезжают чьи-то машины, непонятно чьи, и им спокойно заливают полный бак. И люди это видят! И, конечно, еще больше возмущаются. Вопрос стоимости тоже выходит на первый план. Почему на несетевых заправках топлива достаточно, но цена там совсем заоблачная? Где они его покупают? На бирже? Там тоже уже все по цене зафиксировано. Значит, какие-то лазейки есть. Стоит заправка, принадлежащая той или иной вертикально интегрированной нефтяной компании, а в ста метрах стоит несетевая. Нет бензина на сетевой заправке, а на частной заправке, несетевой, бензин есть, но только по очень серьезной цене».



Если бы это говорил студент или школьник, жизненный опыт которого ограничивается 15–20 годами, удивляться было бы нечему. Но это говорит человек, которому за 50, который в сознательном возрасте видел конец восьмидесятых и дефицит продуктов в СССР.

Пробка перед АЗС в Краснодаре. Пересечение улиц Ставропольской и Набережной. 28 июня 2026 года, 04:35 © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Когда вы не можете без очереди купить какой-то товар, который, по словам губернатора, поставляется в регион в достаточном количестве, — это не проблемы с логистикой, это дефицит. Да, он может быть спровоцирован логистическими проблемами. Из-за сбоев в поставках хлеба в булочные Петрограда началась Февральская революция. Проблемы с логистикой были совсем небольшими, однако возникали многочасовые очереди за хлебом, которые и привели к протестам. Возможно, такой управленец, как Вениамин Иванович Кондратьев, легко разрешил бы все сложности в Петрограде в 1917 году и не допустил бы никакой революции. Губернатора огорчает, что бензин продают «с черного хода». При дефиците какого-либо товара моментально образуется черный рынок, а вместе с ним и те, кто наживается на перепродаже. Вениамин Иванович жил в СССР в конце восьмидесятых и, вероятно, имеет опыт приобретения дефицитных товаров «с черного хода». В СССР дефицитными были многие товары. Прежде всего — хорошая одежда и обувь. Продукты: мясо, колбаса, сахар, сгущенное молоко, зеленый горошек. Из непродовольственных — мыло, шампуни.

Очереди как за колбасой: Почему бензиновый кризис возвращает нас в поздний СССР