Театр одного Кордобы. Почему позорная симуляция форварда «Краснодара» опаснее осечки с «Акроном»
Спортивный обозреватель Алексей Андронов разбирает скандальный эпизод в матче лидера РПЛ и объясняет, почему погоня за титулом не должна превращаться в цирк.
Думаю, самой игре лидера турнира с «Акроном» можно уделить минимум внимания — она того просто не стоит. Пропустив от Марадишвили с рикошета, получив отмененный собственный гол еще в первом тайме, «Краснодар» настойчиво пытался отыграться, но сделал это лишь в самом конце матча. И то — после несогласованных действий вратаря и защитника «Акрона» (все почему-то валят всё именно на Гудиева, по мне — защитник, подлезший под своего вратаря, виноват не меньше). Отличился Боселли, как будто пытающийся в этом сезоне каждым действием оправдаться за незабитый в прошлом потенциально золотой гол.
Возможно, есть некая закономерность в том, что пока «быки» теряют очки именно с командами из Самарской области, но дело, скорее, в том, что и «Крылья Советов», и «Акрон» не вызвали у лидера какого-то определенного настроя. С учетом всех результатов тура, позиция в таблице продолжает оставаться отличной: +4 очка от московского трио и +5 от «Зенита», игра с которым ожидает «Краснодар» сразу после перерыва на игры сборных.
Гораздо интереснее поговорить о другом. Эпизод с махровой симуляцией Джона Кордобы стал одним из главных моментов тура. Вроде бы начав с благих намерений — колумбиец сам принес мяч вратарю Виталию Гудиеву, — после ответного жеста голкипера он вдруг рухнул на поле и стал корчиться в муках. Даже врачи (выходившие, правда, к другому игроку) заинтересовались, жив ли бомбардир. Что это был за цирк?
Мне кажется, можно всех поздравить. Кордоба, играющий в России уже шестой сезон, окончательно обрусел. Можно паспорт выдавать (может быть, и по закону уже можно) и ставить в один ряд с «дельфином» Соболевым. На одну полку музея российского футбола.
Наша лига примечательна тем, что во всех планах являет собой гротескную пародию на ведущие лиги мира. Симулируют, разумеется, и там, но в России почему-то это смотрится особенно ярко. Это не первый и не второй раз, когда Кордобу «посещают психи», но сейчас это выглядело настолько отвратно, что впору спросить Анатолия Бышовца о «пределах человеческой мерзости».
Поведение Джона осудили все, но не клуб и его руководство. Хотя я очень сомневаюсь, что этот момент мог понравиться Сергею Галицкому. Мне он напомнил давний эпизод из бундеслиги, когда тренер «Дуйсбурга» Норберт Майер боднул головой игрока соперника, сам упал и забился в конвульсиях. Не разобравшийся в суете арбитр игрока удалил (впрочем, тренера тоже) — но уже через час телевидение расставило все точки над «i». «Дуйсбург» превратился в предмет для издевательств, и через сутки тренер был уволен.
«В закрытой банке футбол не развивается»:
Разумеется, странно ожидать, что клуб выгонит игрока-симулянта. Но такие эпизоды — это однозначный, как говорят в спортивном праве, bringing the sport into disrepute («дискредитация спорта» — это выражение прямо используется как повод для возможных санкций в разных регламентах), и без внимания оставаться не может.
Для меня такие моменты — повод вспомнить, что футбол в чем-то отвратительный вид спорта. Я не люблю симулянтов, терпеть не могу Неймара, и такие моменты вызывают у меня не улыбку, а желание переключить канал. «Дельфинария» это тоже касается. И я не одинок — различные блогеры сейчас вовсю проводят опросы: кто же более ужасен в своих проявлениях на футбольном поле — Соболев или Кордоба, «Зенит» или «Краснодар».
Психи в этом туре, впрочем, являлись не только к колумбийцу. Защитник ЦСКА Матеус Рейс, получив абсолютно логичную и заслуженную красную карточку, взял да и пихнул в спину судью Инала Танашева. Я уж не припомню, когда в последний раз в России было рукоприкладство в отношении арбитра матча, но у Рейса это тоже не первый эпизод помешательства. Его ждет длинная дисквалификация (не факт, что поможет — в «Спортинге» у бразильца тоже бывали затмения, и ЦСКА прекрасно об этом знал) — но хотя бы у него будет время на «подумать».
Что делать с Кордобой? Как дать человеку понять, что это выглядит отвратительно и позорно, и что «все средства хороши» — отнюдь не призыв к действию? Наверное, это в большей степени работа клуба, и это точно требует вмешательства (пусть и будет оно, скорее всего, непубличным) и Галицкого, и Мурада Мусаева. Которые наверняка ждут от своего капитана другого: голов, а не странных катаний по полю.
Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин не случайно после матча сказал: «Мы знаем Кордобу как воина, как человека, который готов тащить на себе пять человек и забивать голы».
Все это так, но, видимо, наши недостатки — действительно продолжение наших достоинств.
Следующий тур РПЛ играется уже в середине недели — и пока выглядит как фактически проходной для всех лидеров. Но специфика российского клубного футбола прямо сейчас — в том, что никто не может быть ни в чем уверен. «Зенит» побеждает в мучениях и со скандалами, московские клубы заметны чем угодно, кроме стабильности. Пока лидерским амбициям «Краснодара» угрожает только он сам.
Впрочем, это и раньше часто было так, не случайно покойный Василий Уткин говаривал, что в России чемпионство не выигрывается, а проигрывается…
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