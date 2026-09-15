Театр одного Кордобы. Почему позорная симуляция форварда «Краснодара» опаснее осечки с «Акроном»

Спортивный обозреватель Алексей Андронов разбирает скандальный эпизод в матче лидера РПЛ и объясняет, почему погоня за титулом не должна превращаться в цирк. Думаю, самой игре лидера турнира с «Акроном» можно уделить минимум внимания — она того просто не стоит. Пропустив от Марадишвили с рикошета, получив отмененный собственный гол еще в первом тайме, «Краснодар» настойчиво пытался отыграться, но сделал это лишь в самом конце матча. И то — после несогласованных действий вратаря и защитника «Акрона» (все почему-то валят всё именно на Гудиева, по мне — защитник, подлезший под своего вратаря, виноват не меньше). Отличился Боселли, как будто пытающийся в этом сезоне каждым действием оправдаться за незабитый в прошлом потенциально золотой гол. Возможно, есть некая закономерность в том, что пока «быки» теряют очки именно с командами из Самарской области, но дело, скорее, в том, что и «Крылья Советов», и «Акрон» не вызвали у лидера какого-то определенного настроя. С учетом всех результатов тура, позиция в таблице продолжает оставаться отличной: +4 очка от московского трио и +5 от «Зенита», игра с которым ожидает «Краснодар» сразу после перерыва на игры сборных.

Джон Кордоба © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Гораздо интереснее поговорить о другом. Эпизод с махровой симуляцией Джона Кордобы стал одним из главных моментов тура. Вроде бы начав с благих намерений — колумбиец сам принес мяч вратарю Виталию Гудиеву, — после ответного жеста голкипера он вдруг рухнул на поле и стал корчиться в муках. Даже врачи (выходившие, правда, к другому игроку) заинтересовались, жив ли бомбардир. Что это был за цирк?

Мне кажется, можно всех поздравить. Кордоба, играющий в России уже шестой сезон, окончательно обрусел. Можно паспорт выдавать (может быть, и по закону уже можно) и ставить в один ряд с «дельфином» Соболевым. На одну полку музея российского футбола. Наша лига примечательна тем, что во всех планах являет собой гротескную пародию на ведущие лиги мира. Симулируют, разумеется, и там, но в России почему-то это смотрится особенно ярко. Это не первый и не второй раз, когда Кордобу «посещают психи», но сейчас это выглядело настолько отвратно, что впору спросить Анатолия Бышовца о «пределах человеческой мерзости». Поведение Джона осудили все, но не клуб и его руководство. Хотя я очень сомневаюсь, что этот момент мог понравиться Сергею Галицкому. Мне он напомнил давний эпизод из бундеслиги, когда тренер «Дуйсбурга» Норберт Майер боднул головой игрока соперника, сам упал и забился в конвульсиях. Не разобравшийся в суете арбитр игрока удалил (впрочем, тренера тоже) — но уже через час телевидение расставило все точки над «i». «Дуйсбург» превратился в предмет для издевательств, и через сутки тренер был уволен.

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