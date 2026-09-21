Выходные с воздушными шарами. Под Краснодаром пройдет семейный праздник под открытым небом

У гостей будет возможность подойти к шарам совсем близко: разглядеть устройство корзин, оценить объем и мощь этих летательных аппаратов, а заодно пополнить фотоальбом яркими снимками. Каждый вечер будет завершаться масштабным шоу, в котором соединятся аэростаты, огни, музыка и пламя горелок.

Торговый комплекс «Мега Адыгея-Кубань» анонсировал на 26 и 27 сентября фестиваль воздушных шаров. Семейный праздник пройдет на открытом воздухе.

Борщ, киберспорт и симфонический оркестр с диджеем:

Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу:

световое шоу с участием тепловых аэростатов;

выступление диджея и танцы;

розыгрыш призов;

зона развлечений для детей и взрослых;

активные игры, аттракционы и семейные интерактивы;

множество необычных локаций для фотосъемки.

Время работы фестиваля — с 17:00 до 21:00 оба дня. Программа одинаковая, поэтому, приобретая билет, нужно сразу определиться, в какой из дней планируете прийти.

Работа аэростатов, горелок и некоторых элементов программы напрямую зависит от погоды. Если метеоусловия окажутся неблагоприятными, сроки проведения фестиваля могут сдвинуться.