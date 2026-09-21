Выходные с воздушными шарами. Под Краснодаром пройдет семейный праздник под открытым небом
В Адыгее состоится двухдневный фестиваль воздушных шаров
Торговый комплекс «Мега Адыгея-Кубань» анонсировал на 26 и 27 сентября фестиваль воздушных шаров. Семейный праздник пройдет на открытом воздухе.
У гостей будет возможность подойти к шарам совсем близко: разглядеть устройство корзин, оценить объем и мощь этих летательных аппаратов, а заодно пополнить фотоальбом яркими снимками. Каждый вечер будет завершаться масштабным шоу, в котором соединятся аэростаты, огни, музыка и пламя горелок.
Борщ, киберспорт и симфонический оркестр с диджеем:
Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу:
- световое шоу с участием тепловых аэростатов;
- выступление диджея и танцы;
- розыгрыш призов;
- зона развлечений для детей и взрослых;
- активные игры, аттракционы и семейные интерактивы;
- множество необычных локаций для фотосъемки.
Время работы фестиваля — с 17:00 до 21:00 оба дня. Программа одинаковая, поэтому, приобретая билет, нужно сразу определиться, в какой из дней планируете прийти.
Работа аэростатов, горелок и некоторых элементов программы напрямую зависит от погоды. Если метеоусловия окажутся неблагоприятными, сроки проведения фестиваля могут сдвинуться.
Как писали Юга.ру, 26 и 27 сентября в Краснодаре пройдет фестиваль от издательства Ad Marginem.