В России зафиксирована первая смерть пациентки с коронавирусом
Оперштаб Москвы 19 марта сообщил о том, что в больнице скончалась женщина, инфицированная коронавирусом
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 19 марта новой формой этого вируса заразились 218,8 тыс. человек. 8,8 тыс. заболевших скончались, 84,1 тыс. из числа инфицированных выздоровели. В России к 18 марта зарегистрировали 147 случаев заражения, один из них — в Краснодарском крае.
В связи с распространением коронавируса в России отменили массовые мероприятия. На Кубани в школах ввели свободное посещение, а в вузах — дистанционное обучение. Компании отправили работников на удаленную работу, а власти порекомендовали закрыться кинотеатрам и точкам питания в торговых центрах.
19 марта оперштаб объявил о первой смерти больного коронавирусом в России. Известно, что 79-летнюю пациентку госпитализировали в Москве 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня ее перевели в изолированный бокс инфекционной больницы. Там результаты анализа показали, что она заражена коронавирусом. У женщины появилась дыхательная недостаточность, после чего ей начали проводить комплексную терапию.
Читайте также:
В пресс-службе оперативного штаба сообщили, что смерть наступила из-за пневмонии на фоне сопутствующего сахарного диабета, атеросклероза и артериальной гипертензии. Также у женщины имелся ряд других патологий, пишет RT. Официально это первый летальный случай в России из-за коронавируса.
Сейчас под наблюдением медицинских работников находится «близкий круг пациентки». В оперштабе добавили, что никто из близких не имеет тяжелых симптомов заболевания.
В организации добавили, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет. Поэтому им необходимо снизить контакты с другими людьми и постараться минимизировать посещение мест массового скопления людей.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
Все материалы по теме:
Читайте также
Концертные залы и театры Краснодара отменили все события из-за коронавируса
Но кое-где еще можно посмотреть на искусство