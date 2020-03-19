В России зафиксирована первая смерть пациентки с коронавирусом

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Оперштаб Москвы 19 марта сообщил о том, что в больнице скончалась женщина, инфицированная коронавирусом

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. К 19 марта новой формой этого вируса заразились 218,8 тыс. человек. 8,8 тыс. заболевших скончались, 84,1 тыс. из числа инфицированных выздоровели. В России к 18 марта зарегистрировали 147 случаев заражения, один из них — в Краснодарском крае.

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В связи с распространением коронавируса в России отменили массовые мероприятия. На Кубани в школах ввели свободное посещение, а в вузах — дистанционное обучение. Компании отправили работников на удаленную работу, а власти порекомендовали закрыться кинотеатрам и точкам питания в торговых центрах.

19 марта оперштаб объявил о первой смерти больного коронавирусом в России. Известно, что 79-летнюю пациентку госпитализировали в Москве 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня ее перевели в изолированный бокс инфекционной больницы. Там результаты анализа показали, что она заражена коронавирусом. У женщины появилась дыхательная недостаточность, после чего ей начали проводить комплексную терапию.

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В пресс-службе оперативного штаба сообщили, что смерть наступила из-за пневмонии на фоне сопутствующего сахарного диабета, атеросклероза и артериальной гипертензии. Также у женщины имелся ряд других патологий, пишет RT. Официально это первый летальный случай в России из-за коронавируса.

Сейчас под наблюдением медицинских работников находится «близкий круг пациентки». В оперштабе добавили, что никто из близких не имеет тяжелых симптомов заболевания.

В организации добавили, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет. Поэтому им необходимо снизить контакты с другими людьми и постараться минимизировать посещение мест массового скопления людей.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

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