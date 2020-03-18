Путин отнес 70% работающих россиян к среднему классу. Что это значит на самом деле?

18 марта в очередной серии спецпроекта ТАСС президент России Владимир Путин рассказал о среднем классе в РФ. Портал Юга.ру разобрался, чем российский «средний» класс отличается от мирового

Журналист Андрей Ванденко спросил президента, куда потерялся в России средний класс.

Что сказал президент? «Послушайте, вы знаете, что такое средний класс? Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности », — ответил Путин.

Он объяснил, что «средний класс в каждой стране разный», и привел методику Мирового банка [международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам]: средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в 1,5 раза больше, чем минимальный размер оплаты труда (МРОТ), написал RT.

«МРОТ — 11 тыс. 280 рублей, по-моему, в этом году, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — рассчитал Путин.

Что с методикой и мнением Мирового банка? Именно о его позиции говорит редакция Юга.ру, опираясь на слова президента. Так вот, еще в 2009 году Мировой банк предложил разделить российское население на несколько категорий: Бедные домохозяйства с уровнем потребления ниже национальной шкалы бедности;

Домохозяйства, чей уровень потребления выше национальной шкалы бедности, но не превышает 150% от этой шкалы;

Российский средний класс, чей уровень потребления в 1,5 раза превышает уровень национальной шкалы бедности, но ниже минимального уровня потребления так называемого «среднего класса мирового уровня» ;

; Средний класс и богатое население мирового уровня.

Тогда банк в своем докладе написал, что большая доля российского среднего класса граничит с уязвимыми слоями, а средний класс мирового уровня в России — это лишь относительно небольшая группа домохозяйств. В 2009 году доллар стоил порядка 30 рублей, во время скачка курса в 2014 году доллар вырос до 70 рублей, а на момент подготовки этого текста официальный курс доллара составляет 77,21 рубля.

Кто относится к среднему классу мирового уровня? Согласно трактовке Мирового банка, «средний класс мирового уровня определятся, как группа населения способная покупать импортные товары высокого качества, импортные машины, осуществлять международные путешествия, а также имеет доступ и возможности пользоваться услугами международного уровня, включая высшее образование».

Подробнее о российском среднем классе 27 декабря 2019 года Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года размер МРОТ в стране должен быть не ниже 12 тыс. 130 рублей. Таким образом, к среднему классу, по версии президента, приравниваются граждане с доходом от 18 тыс. 195 рублей в месяц.

При этом, по подсчетам экспертов, с 1 января 2020 года стоимость потребительской корзины в среднем по России составляет около 11 тыс. 200 рублей в месяц.

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Потребительская корзина — минимальный для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги. Подробный перечень (на конец 2017 года) можно посмотреть в тексте федерального закона «О потребительской корзине в целом по РФ».

По данным на 2019 год в России проживало 146 млн 781 человек. Из них 27,4 млн — дети и подростки младше 15 лет, а 37,9 млн — граждане нетрудоспособного возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет). То есть 44,56% населения России составляют лица нетрудоспособного возраста, а значит в приведенных цифрах относительно среднего класса их уровень жизни не учитывается (так как они не входят в число граждан, зарплата которых дает основание делать выводы о доходах).

Остальные 81,3 млн человек — граждане трудоспособного возраста. При этом, по данным на сайте Росстата, в 2018 году было официально трудоустроено 72,5 млн россиян и 3,6 млн граждан числились безработными. Согласно другому отчету за тот же год, средняя реальная зарплата официально трудоустроенных граждан в стране составила 43 тыс. 400 рублей. А в декабре 2019 года номинальная начисленная зарплата составила 62 тыс. 239 рублей (сумма до вычета всех налогов, не учитывает инфляцию). Однако модальная (самая распространенная) зарплата в России — 23 тыс. 500 рублей, писали «Известия».